Fest in die Woche - mit Tesla, Facebook, Tech und China im Fokus

Die spannendste Woche der Berichtssaison beginnt, mit dem Tech-Sektor im Fokus. Neben Facebook, werden diese Woche auch Google, Amazon, Apple, Microsoft Ergebnisse melden. Es stellt sich die Frage, ob die Haltung mittlerweile zu negativ ist. Zudem betont Morgan Stanley, dass der Nasdaq trotz steigender Renditen bei Staatsanleihen anziehen konnte. Die dortigen Analysten sehen den S&P 500 zum Jahresende bei mindestens 4700 Punkten. Zu den Stars des Tages gehören die Aktien von Tesla. Morgan Stanley hebt das Ziel auf 1.200 Dollar an. Außerdem platziert Hertz einen Mega-Auftrag, über 100.000 Fahrzeuge! PayPal zieht ebenfalls an, weil ein Deal mit Pinterest nicht in den Sternen steht.

0:00 - Intro

0:25 - Fest in die Woche

2:48 - Rückgang des Kohlepreises in China

4:30 - Bidens Wirtschaftspaket

5:41 - Berichtssaison: Minimale Reaktion auf gute Ergebnisse

9:00 - Belastungsfaktor im Tech-Sektor

11:24 - PayPal: keine Übernahme von Pinterest

13:08 - Tesla: Hertz bestellt 100.000 Autos

15:26 - Ausblick auf die Woche

17:22 - Cäsar

