FIELMANN - Gelingt der Durchbruch?

Fielmann AG - WKN: 577220 - ISIN: DE0005772206 - Kurs: 65,450 € (XETRA)

Erfreuliches hat heute die Optikerkette Fielmann für ihre Anteilseigner parat. Auch das endgültige Zahlenwerk mit Stichtag Ende Juni kann sich sehen lassen. Nach einem schwachen ersten Halbjahr 2020 wuchs der Konzern in den ersten sechs Monaten 2021 wieder deutlich. Der Außenumsatz kletterte von 712,7 auf 919,8 Mio. EUR, das EBT stieg von 37,5 im Vorjahreszeitraum auf 96 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr sehen die Verantwortlichen nun ein EBT von mehr als 200 Mio. EUR als erreichbar an. Zuvor lautete die Gewinnprognose auf "in etwa 200 Mio. EUR".

Händler bezeichnen selbst die neue Prognose als konservativ. Warburg Research hat die Kaufempfehlung für den MDAX-Titel daraufhin bestätigt. Das Kursziel der Analysten beträgt 74 EUR.

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Situation für die Käufer nach dem heutigen dynamischen Anstieg deutlich verbessert. Mit Kursen über 64,30 EUR wurde eine kleine Bodenbildung im Chart abgeschlossen. Nun richtet sich der Fokus auf den EMA200 bei 65,40 EUR. Darüber würde das Zwischenhoch bei 67,85 EUR ein erstes Ziel darstellen. Mittelfristig sind wiederum die Hochs um 72,45 EUR erreichbar.

Fazit: Die Fielmann-Aktie schließt mit dem heutigen Kurssprung eine kleine Bodenbildung ab. Im Idealfall startet nun eine neue Aufwärtswelle mit Zielen bei 67,85 und 72,45 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,43 1,68 1,76 Ergebnis je Aktie in EUR 1,39 2,01 2,25 KGV 47 33 29 Dividende je Aktie in EUR 1,20 1,71 1,94 Dividendenrendite 1,83 % 2,61 % 2,96 % *e = erwartet

