Financial Fact: Am geringsten ist der Schwenk in Richtung Neuverschuldung in China, am größten in Europa.

Zwar ist die Neuverschuldung in den USA in absoluten Zahlen am größten, aber da Regierung schon vor Corona auf ca. 10% Neuverschuldung zusteuerte, ist das Herum­werfen des fiskalpolitischen Steuers in Europa auf Sätze von über 20% am größten. 2018/19 lag das Defizit in der EU bei weniger als 1%, denn die EU war maßgeblich beeinflusst von der deutschen, schwäbischen Hausfrau.

Aus dieser Sicht spricht viel dafür, dass nicht nur in den USA, sondern gerade auch in Europa sich die Konjunk­tur und die Aktienbörse wesentlich verbessern sollte.

Geldanlage braucht Experten - auch digital. Wir sind die Online-Vermögensverwaltung der renommierten DJE Kapital AG mit weltweiten und durch Experten geprüfte Direktinvestition in Aktien und Anleihen:

Solidvest





Sie erhalten als Neukunde exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Jetzt Kunde werden und Abo sichern

Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.