Finanzwissen: Online-Börsenführerschein mit dem kostenlosen BVH-Webinar

Gerade in Deutschland ist die Aktienkultur nicht besonders ausgeprägt, die meisten halten sich aus Unsicherheit und oft Skepsis von der Börse und dem Investmentbereich fern. Doch gerade in diesen Zeiten, in denen die Märkte in Deckung gehen, bieten sich einmalige Möglichkleiten zur Altersvorsorge oder einfach dem Ziel der Kapitalvermehrung.

Wer sein Wissen aufpolieren, oder komplett neu in die Materie einsteigen möchte, für den könnte das kostenlose Online-Seminar des Bundesverbands der Börsenvereine an deutschen Hochschulen (BVH) das richtige Programm sein.

Was ist der Börsenführerschein?

Der BVH hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Mitgliedern ein fundiertes Wissen zu den komplexen Themengebieten der Finanzwelt zu ermöglichen. Sei es aus privatem Interesse, mögliche Investitionsmöglichkeiten zu analysieren oder aus beruflichem Interesse, um die ersten Grundsteine für eine Karriere im Bankwesen oder der Finanzierungs- und Investmentbranche zu legen.

Der BVH Börsenführerschein soll das Fundament für ein tieferes Verständnis der komplexen Materie Kapitalmarkt legen. Interessierte können entweder bei ihren lokalen Börsenvereinen an den Vorträgen teilnehmen oder per digitalem Webinar.

Nach erfolgreichem Bestehen des anschließenden Tests wird das erworbene Wissen mit einem bundesweit einheitlichen Zertifikat bescheinigt.

Alle Infos:

Der Börsenführerschein ist in 4 Grundlagenseminaren gegliedert mit anschließendem Test für das offizielle Zertifikat. Alternativ kann der Börsenführerschein um 2 Seminare erweitert werden.

Die Themengebiete:

– Börse, Kapitalmarkt und Handel

– Aktien, Renten und Fonds

– Optionen und Zertifikate

– Anlagephilosophien und Börsenpsychologie

Termine:

06.05.2020 – Beginn 19:00 Uhr

13.05.2020 – Beginn 19:00 Uhr

20.05.2020 – Beginn 19:00 Uhr

27.05.2020 – Beginn 19:00 Uhr

Ein Webinar dauert ca. 100 Minuten.

Hier geht es zur Anmeldung

