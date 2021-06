Fokus auf Online-Geschäft in Pandemie zahlt sich für MyMuesli aus

Frankfurt (Reuters) - Für den Frühstücksflocken-Händler MyMuesli hat sich der Fokus auf das Online-Geschäft in der Corona-Pandemie ausgezahlt.

Das Passauer Unternehmen konnte seinen Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) 2020 auf fünf Millionen Euro steigern - mehr als das Viereinhalbfache von 2019. Wie MyMuesli am Freitag weiter mitteilte, erhöhte sich der Umsatz um 15,7 Prozent auf 80,3 Millionen Euro. Das als Börsenaspirant geltende Unternehmen bietet im Internet individuell zusammengestellte Müsli-Produkte zum Versand an und vertreibt über Supermärkte fertige Mischungen. Zwischendurch hatte die 2007 von drei Studenten gegründete Firma 23 eigene Läden eröffnet, Anfang 2021 aber beschlossen, alle bis auf drei wieder zu schließen.

Durch die Auswirkungen der Pandemie sei der Umsatz aus dem Filialgeschäft 2020 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 34 Prozent auf 6,2 Millionen Euro gesunken, teilte MyMuesli weiter mit. Die Online-Erlöse stiegen demnach dagegen um gut 33 Prozent auf 58,4 Millionen. Die übrigen 15,7 Millionen Euro Umsatz entfielen auf das Geschäft mit dem Einzelhandel und mit Firmenkunden. "Wir haben unser Geschäft neu ausgerichtet, um eine klare Online First-Strategie zu verfolgen", erklärte Geschäftsführer und Mitgründer Hubertus Bessau. MyMuesli strebt bis spätestens Herbst an die Börse, wie die Nachrichtenagentur Reuters im Mai erfuhr. Das Unternehmen ist vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig, darüber hinaus aber auch in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweden und Polen und Frankreich.