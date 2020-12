FORTINET - In dieser Woche wurden die Weichen gestellt

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 143,250 $ (NASDAQ)

Fortinet ist ein Spezialist für Netzwerksicherheit. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, im November 2009 erfolgte der Börsengang. Bekanntestes Produkt ist die FortiGate-Reihe. Dazu zählen unter anderem Firewalls und Webfilter. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,16 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD.

Die letzte Chartbesprechung dieses Titels liegt schon geraume Zeit zurück. Im Juni ging ich von fallenden Kursen aus. Die Aktie schlug aber zunächst noch einen Haken in Richtung des Allzeithochs, ehe in den Folgemonaten die Korrektur doch noch fortgesetzt und das Gap bei 122,20 USD sauber geschlossen wurde. Seither zeigt die Tendenz bei dem Wert wieder aufwärts.

In dieser Woche gelingt es den Bullen, den Tech-Titel sowohl über eine Abwärtstrendlinie als auch über das Zwischenhoch bei 123,94 USD zu hieven. Formal ist die mehrmonatige Korrektur damit beendet. Als erstes Ziel fungiert das Allzeithoch bei 151,95 USD, darüber wären mittelfristig 186 USD erreichbar.

Absicherungen könnten aufgrund der durchweg bullischen Wochenkerze bereits unter dem Wochentief bei 127,83 USD in den Markt gelegt werden. Selbst ein Bruch dieser Marke würde noch keinen Sieg der Bären bedeuten. Die Bullen müssten in diesem Fall aber nach das Momentum nach so einem tiefen Absacker wieder komplett neu aufbauen, was keine einfache Sache werden dürfte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 2,16 2,57 2,96 Ergebnis je Aktie in USD 2,47 3,25 3,62 Gewinnwachstum 31,58 % 11,38 % KGV 58 44 40 KUV 10,7 9,0 7,8 PEG 1,4 3,5 *e = erwartet

Fortinet-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)