Französischer Industriekonzern Saint-Gobain will Sika-Aktienpaket verkaufen

COURBEVOIE (dpa-AFX) - Saint-Gobain will ein Aktienpaket am schweizerischen Chemiekonzern Sika verkaufen. Angeboten werden 15,2 Millionen Aktien, wie der französische Industriegigant am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Preis solle bei 168 bis 170 Schweizer Franken pro Aktie liegen - im Mittelwert etwa 5 Prozent unter dem letzten Kurs. Bei 169 Franken pro Aktie würde Saint-Gobain 2,57 Milliarden Franken (2,42 Milliarden Euro) einnehmen.

Saint-Gobain wollte Sika übernehmen, verzichtete aber vor zwei Jahren nach einem jahrelangen Gezerre. Im Zuge der versuchten Übernahme hatte sich Saint-Gobain das Paket von der Gründerfamilie gesichert./fba/he