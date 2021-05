FRAPORT - Heute einer der wenigen Lichtblicke

Fraport AG - WKN: 577330 - ISIN: DE0005773303 - Kurs: 60,380 € (XETRA)

Schöner als die Fraport-Aktie kann ein Wert ein prozyklisches Setup nicht umsetzen. Schnurstracks ging es nach Überwinden der Abwärtstrendlinie bis an das erste Ziel bei 56,90 EUR. Heute arbeitet der MDAX-Titel auch das zweite Ziel bei 61,12 EUR ab und weist überhaupt nur als einziger Titel im MDAX Gewinne auf.

Das gemeldete Zahlenwerk scheint gut anzukommen. Im ersten Quartal 2021 fielen Umsatz und Gewinn deutlich. Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse von 661,1 auf 385 Mio. EUR. Analysten hatten mit 321 Mio. EUR aber deutlich weniger erwartet. Das EBITDA brach von 129,1 Mio. EUR auf 40,2 Mio. EUR ein. Auch hier übertraf das Management die Marktprognose deutlich. Die erste Analystenaufstufung lässt folglich nicht lange auf sich warten. So hebt das Bankhaus Metzler das Ziel für die Aktie deutlich von 63 auf 72 EUR an und bestätigt das Rating "Buy". Der Flughafenbetreiber habe die Markterwartungen übertroffen, so Analyst Guido Hoymann. Die Kostensenkungsmaßnahmen liefen gut, insgesamt sei der Konzern gut gerüstet für eine Erholung.

Aus charttechnischer Sicht ist das kurzfristige Bild klar bullisch zu bewerten. Allerdings ist die Aktie inzwischen überhitzt. Im Idealfall konsolidiert sie nun auf hohem Niveau seitwärts, um anschließend das nächste Ziel in Form eines großen Gaps aus dem Vorjahr bei 68,34 EUR in Angriff zu nehmen. Rücksetzer auf die neue Unterstützung bei 56,90 EUR bieten mögliche Einstiegschancen auf der Unterseite. Auch ist der Wert um 55 EUR gut abgesichert.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,68 2,06 2,96 Ergebnis je Aktie in EUR -7,12 -1,71 2,27 KGV - - 27 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Fraport-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)