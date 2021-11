FRESENIUS MEDICAL CARE - Geht es den Bullen an den Kragen?

Die Aktie von Fresenius Medical Care bildete im Januar 2018 ein Allzeithoch bei 93,84 EUR aus. Danach kam es zu einer Topbildung und einem Abverkauf 55,44 EUR.

Seit diesem Tief aus dem Dezember 2018 läuft die Aktie in einer volatilen Bewegung seitwärts. In der Spitze kletterte der Wert auf ein Hoch bei 81,10 EUR. Im Tief notierte er bei 53,50 EUR.

In den letzten Wochen stand die Aktie wieder unter Druck. Die Aktie fällt in der laufenden Woche in die Unterstützungszone zwischen 55,44 EUR bis 53,50 EUR ab.

Spannung steigt

Damit befindet sich die Aktie von Fresenius Medical Care in einem mittel-langfristigen Entscheidungsbereich. Dreht sie hier wieder nach oben, dann kann es zu einer Rally in Richtung 71,14 EUR oder sogar 81,10 EUR kommen. Sollte die Aktie aber stabil unter 53,50 EUR abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung eines rechnerischen Ziels bei 35,29 EUR drohen.

Die Gefahr, dass die Aktie durch diese Zone rutscht, ist aktuell relativ hoch. Daher sollte man vor einem Longtrade auf kleine Wendezeichen warten. Bisher liegen solche Zeichen nicht vor. Shortpositionen bieten, solange die zone hält, kein attraktives CRV.

Fazit: Die Bullen stehen stark unter Druck, sind aber noch nicht k.o.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)