FRESENIUS MEDICAL CARE - Heute ein Gewinner und morgen?

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich seit dem Allzeithoch bei 93,84 EUR aus dem Februar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie Ende November 2021 auf ein neues Tief bei 52,12 EUR ab. Dieses neue Tief zog aber keine weiteren Verkäufe nach sich.

Vielmehr setzte zügig eine kleine Bodenbildung ein. Diese lief in Form eines Doppelbodens ab. Ab 27. Dezember 2021 drückte die Aktie mehrere Tage gegen die Nackenlinie bei 56,58 EUR. Seit 10. Januar notiert der Wert konstant darüber. Seit Freitag setzt er sich nach oben ab. Allerdings nähert sich der Aktienkurs dem EMA 200 bei 61,51 EUR deutlich an. Dieser EMA könnte als Widerstand dienen.

Kaufwelle hat noch Platz

Im Bereich um 61,51 EUR kann es also kurzfristig zu Gewinnmitnahmen kommen. Ein kleiner Rücksetzer ist möglich. Anschließend könnte der Wert aber seine kurzfristige Rally fortsetzen und in Richtung 66,50 EUR, also an den Abwärtstrend seit Juli 2020 ansteigen.

Sollten die Aktie von Fresenius Medical Care unter 56,58 EUR abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 52,12 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Die Bullen müssen sich beweisen

BLACKROCK - Quartalszahlen werden abverkauft

DELIVERY HERO - Hält der Verkaufsdruck noch länger an?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Fresenius Medical Care - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)