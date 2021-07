FRESENIUS MEDICAL CARE - Kurzfristiges Verkaufssignal

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich seit rund 2 ½ Jahren in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Am 02. Februar 2021 setzte der Wert mit einem Tief bei 55,18 EUR auf der unteren Begrenzungszone dieser Seitwärtsbewegung auf.

Seit diesem Tief befindet sich der Wert ein einem Aufwärtstrendkanal. Am 16. Februar notierte der Wert im Hoch bei 70,62 EUR und damit über der oberen Begrenzung des Trendkanals. Anschließend lief er einige an dieser oberen Begrenzung seitwärts.

Am Donnerstag kam es zu einem Ausbruchsversuch über 70,62 EUR. Dieser Versuch misslang allerdings. Seitdem steht der Wert unter Verkaufsdruck und fällt heute unter die kleine Unterstützung bei 67,84 EUR. Denn damit wird ein kleines Doppeltop vollendet. Das rechnerische Ziel aus dieser Formation liegt bei 66,65 EUR. Bei 66,18 EUR verläuft der gebrochene Abwärtstrend ab Juli 2020.

Neue Chancen in Kürze?

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierung. Diese kann zu Verlusten bis ca. 66,65-66,18 USD führen. Anschließend könnte es zu einem weiteren Rallyschub in Richtung 70,62 EUR und später sogar 81,10 EUR kommen. Sollte der Wert aber wieder stabil unter 63,92 EUR zurückfallen, dann bestünde die Gefahr einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützungszone zwischen 55,44 und 54,32 EUR zurückfallen.

Fazit: Die aktuellen Abgaben in der Aktie von Fresenius Medical Care sollten in einigen Tage Einstiegschancen für eine Aufwärtsbewegung innerhalb einer übergeordneten Seitwärtsbeweung mit sich bringen.

