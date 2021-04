Gabriel Felbermayr verlässt IfW vorzeitig

KIEL (dpa-AFX) - Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, wird seinen Vertrag beim Forschungsinstitut vorzeitig beenden. Felbermayr werde zum 1. Oktober neuer Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des IfW. Ab sofort laufen in Abstimmung mit dem Land Schleswig-Holstein und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) die Vorbereitungen für ein Berufungsverfahren zur Neubesetzung der Institutsspitze.

"Für meine Entscheidung zum Wechsel nach Wien spielten neben beruflichen auch persönliche und familiäre Gründe eine Rolle", wird der Ökonom in der IfW-Mitteilung zitiert. Der 45-jährige Felbermayr ist seit März 2019 Präsident des IfW in Kiel. Sein Vertrag wäre regulär bis 2024 gelaufen./jkr/jsl/fba