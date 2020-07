GBP/AUD: Auf Gradwanderung

Das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum australischen Dollar (AUD) tendiert langfristig in einem Aufwärtstrend, mittelfristig droht aber ein Trendbruch. Spannender könnte die Ausgangslage unter Beachtung der wirtschaftlichen Erholung beider Länder kaum sein.

Insgesamt herrscht seit Mitte 2016 eine intakte Aufwärtsbewegung bei GBP/AUD und brachte Kursgewinne von 1,5641 auf 2,0853 AUD hervor. Die übertriebene Kursspitze aus Anfang dieses Jahres während der Corona-Pandemie wurde in den letzten drei Monaten wieder merklich abgebaut und drückte die Notierungen an die untere Trendkanalbegrenzung. Diese befindet sich nun in einem ausgiebigen Testverfahren.

Zweifelsfrei kommt Australien wirtschaftlich gesehen derzeit besser weg, als Großbritannien. Das belegen die neusten Wirtschaftsdaten beider Länder. Entsprechend gestaltet sich das britische Pfund gegenüber dem australischen Dollar sehr viel schwächer, ein Trendbruch wäre durchaus vorstellbar und würde vielversprechende Handelsansätze eröffnen.

Noch ist es allerdings nicht so weit, erst unterhalb der Kursmarke von 1,7765 AUD dürfte das Paar weiter absacken und in den Bereich von 1,7210 GBP zurücksetzen. Nach einem anschließenden Pullback wäre sogar ein Ausverkauf auf 1,6163 AUD vorstellbar.

Noch aber ist die aktuelle Monatskerze nicht fertiggestellt, eine Trendumkehr sowie Rebound zurück an den 50-Monats-Durchschnitt bei 1,8301 AUD käme nicht überraschend. In ruhigeres Fahrwasser taucht GBP/AUD allerdings erst oberhalb von 1,8500 AUD ein, dann wären Gewinne bis rund 1,9000 AUD möglich.

GBP/AUD (Monatschart in AUD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,8076 // 1,8301 // 1,8454 // 1,8553 // 1,8653 // 1,8767 Unterstützungen: 1,7885 // 1,7793 // 1,7640 // 1,7561 // 1,7500 // 1,7283

