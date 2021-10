GEA GROUP - Die Bullen bleiben am Ball

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 39,510 € (XETRA)

Nach der jüngsten mittelfristigen Betrachtung im Wochenchart ("GEA GROUP - Hier kommt langsam Dynamik rein") legte die Aktie erwartungsgemäß weiter zu und erreichte den genannten Zielbereich auf der Oberseite. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

EMA50 als Unterstützung

Die Aktien der GEA Group befinden sich unverändert in einem intakten Bullenmarkt, unterbrochen von jeweils gegen den Trend gerichteten mehrwöchigen Konsolidierungsformationen, die aus technischer Sicht einen bullischen Charakter tragen.

Aktuell probiert sich die Aktie an dem Ausbruch aus eben solch einer Konsolidierungsformation. Gelingt dieser, wären in den kommenden Tagen und Wochen neue Jahreshochs zu favorisieren. Dafür sollte die Aktie nun aber nicht mehr per Tagesschluss unter den EMA50 im Tageschart abrutschen.

Fazit: Die Käufer haben hier aktuell die Chance auf den beginn einer neuen Kaufwelle Richtung Jahreshoch.

GEA GROUP Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)