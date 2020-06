Generalbundesanwalt wirft Russland Auftrag zu Mord in Berlin vor

Berlin (Reuters) - Der Generalbundesanwalt wirft Russland einen Mord-Auftrag in Berlin vor und erhebt Anklage gegen einen russischen Staatsbürger.

Dieser habe auf Anweisung staatlicher Stellen der russischen Zentralregierung den Georgier Tornike K. im Kleinen Tiergarten in Berlin getötet, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit. Hintergrund des Tötungsauftrags sei gewesen, dass Tornike K. mit seiner tschetschenischen Abstammung ein Gegner des russischen Zentralstaats gewesen sei. So habe Tornike K. im zweiten Tschetschenien-Krieg in den Jahren 2000 bis 2004 als Anführer einer Miliz gegen die Russische Föderation gekämpft. Bundesaußenminister Heiko Maas sprach von einem schwerwiegenden Vorgang. Der russische Botschafter sei deswegen erneut zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt geladen worden, um der russischen Seite die deutsche Haltung noch einmal unmissverständlich darzulegen. "Die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor", sagte Maas bei einem Besuch in Wien.

Der Beschuldigte Vadim K. hat der Bundesanwaltschaft zufolge den Tatauftrag angenommen, weil er sich Geld erhofft habe oder weil er die politischen Motive des Auftraggebers geteilt habe. Am 23. August 2019 habe er dann Tornike K. mit einer Pistole in der Parkanlage mit mehrere Schüssen getötet.

Die Bundesregierung sprach von schwerwiegenden Anschuldigungen im Hinblick auf die Tat-Beteiligung staatlicher russischer Stellen. Sie nehme diese sehr ernst und behalte sich weitere Schritte vor, sagte ein Sprecher. Er verwies darauf, dass die Regierung bereits im Dezember 2019 in dieser Sache zwei Angehörige der russischen Botschaft ausgewiesen habe. Vor kurzem habe die Bundesregierung zudem Schritte gegen Russland im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag, eingeleitet. Dabei habe sie deutlich gemacht, dass sie diesen Fall auch vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen zum sogenannten Tiergarten-Mordfall bewerte.