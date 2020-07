Genesis Energy meldet Dividende

Der Energiekonzern Genesis Energy, L.P. (ISIN: US3719271047, NYSE: GEL) zahlt eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar an seine Investoren aus. Ausgeschüttet wird die Dividende am 14. August 2020 (Record date: 31. Juli 2020).

Genesis Energy ist vorwiegend im Bereich Energietransport und im Raffineriegeschäft tätig. Der Firmensitz befindet sich in Houston im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen firmiert in der Rechtsform einer Limited Partnership (L.P.). Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2020 erzielte Genesis Energy einen Umsatz von 539,92 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 620,1 Mio. US-Dollar), wie am 6. Mai berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 70,51 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 740,10 Mio. US-Dollar (Stand: 9. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de