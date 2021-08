Ginkgo Bioworks: Der neue Liebling von Cathie Wood? – Starinvestorin greift kräftig zu

Ginkgo Bioworks ist ein Biotech-Unternehmen aus den USA. Es wurde 2009 von Wissenschaftlern des MIT unter der Leitung von Tom Knight gegründet. Die Biotech-Schmiede ist auf den Einsatz von Gentechnik zur Herstellung von Bakterien mit industriellen Anwendungen spezialisiert. An der Börse ist Ginkgo noch nicht, aber bald.

Börsengang über SPAC

Am Mittwoch verkündete das Unternehmen seinen Sprung auf das Parket über den SPAC Soaring Eagle Acquisition Corp. Und genau bei diesen Vehikel hat die amerikanische Starinvestorin kräftig zugeschlagen. Über 7,5 Millionen Anteile hat sie für den ARK Genomic Revolution ETF erworben und ihr Flaggschiff ARK Innovation hat auch ein größeren Teil abbekommen. Hierfür wurden etwas mehr als 5,7 Millionen Anteile erworben.

Was macht Ginkgo genau

Es hört sich schon noch etwas futuristisch an was die amerikanische Biotechschmiede macht. Wenn Jason Kelly Mitgründer und Vorstandschef das Geschäftsmodell erklärt, dann hört es sich allerdings ganz einfach an. Er geht davon aus, dass die Zellen von Organismen aus einem digitalen Code bestehen, der ähnlich wie Computercodes funktioniert. Der einzige Unterschied seiner Meinung nach: „Anstelle von Nullen und Einsen sind es As, Ts, Cs und Gs.“ Mit den Plattformen von Ginkgo werden jetzt quasi Zellen nach der gewünschten Vorstellung „programmiert“ und das Einsatzgebiet scheint dabei laut Ceo Kelly enorm zu sein, wie er ein der Pressemitteilung zum Zusammenschluss mit Soaring Eagle erklärt: „Die Plattform von Ginkgo macht es einfacher, diesen Code zu programmieren, und wir stellen diese Plattform Organisationen zur Verfügung, die an der Lösung unserer dringendsten Probleme arbeiten. Von mRNA-Impfstoffen bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels. Die Möglichkeiten mit programmierten Zellen zu arbeiten, war noch nie so groß.“

Prominente Unterstützung für Ginkgo

Das Gründer-Team um Jason Kelly als CEO und Reshma Shetty als COO wird noch von 5 erfahrenen Managern unterstützt. Dazu gehören unter anderem Marijn Dekkers, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Bayer und Thermo Fisher, Christian Henry, Vorstandsvorsitzender von Pacific Biosciences und ehemaliger Finanzvorstand von Illumina und Shyam Sankar, der aktuell das operative Geschäft von Palantir leitet.

Aussichten hören sich gut an

Das Geschäftsmodell von Ginkgo Bioworks hört sich zwar noch etwas futuristisch an, aber das war vor einiger Zeit auch bei mRNA-Technologie der Fall. Anleger, die auf den Riecher von Cathie Wood vertrauen oder sich gut mit der Materie auskennen, sollten der amerikanischen Starinvestorin durchaus folgen.

onvista Mahlzeit: Kommt jetzt die 16.000 im Dax? – Biontech, Delivery Hero, Nordex und fliegt jetzt der Deckel bei der Telekom endlich weg

Von Markus Weingran

Foto: T. Schneider / shutterstock.com