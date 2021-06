GK Software: Weiteres zweistelliges Kurspotenzial

Die GK Software SE verfüge laut SMC-Research über eine starke Marktstellung weltweit. Auch die Zukunftsaussichten stuft der SMC-Analyst Adam Jakubowski als vielversprechend ein und traut der Aktie trotz der Verdopplung in den letzten zwölf Monaten weiteres Kurspotenzial zu.

Nach Darstellung von SMC-Research spiele GK Software weltweit in der ersten Liga der Anbieter von Software für den filialisierten Einzelhandel. Das gelte sowohl für die Marktstellung, die von einer hohen Installationsbasis gekennzeichnet sei, als auch für die hohe Produktqualität, die in den letzten Jahren starke Marktanteilsgewinne (gemessen an der Zahl der Neuinstallationen) ermöglicht habe. Ein weiteres zentrales Element des Geschäftsmodells sei die intensive Partnerschaft mit SAP, mit der vor allem die vertriebliche Reichweite entscheidend erhöht werde.

Diese starke Markstellung habe GK in den letzten Jahren in ein hohes Umsatzwachstum umgemünzt, dies allerdings zwischenzeitlich mit deutlichen Profitabilitätseinbußen bezahlt. Seit dem zweiten Halbjahr 2019 sei aber auch diesbezüglich eine massive Besserung zu beobachten. Nachdem im letzten Jahr deutlich dreistellige Ergebniszuwächse erzielt und die höchsten Margen seit 2011 erwirtschaftet worden seien, scheine sich der positive Margentrend auch im laufenden Jahr fortzusetzen. So sei das EBIT im ersten Quartal 2021 im Vorjahresvergleich verdreifacht worden.

Als noch wichtiger als die bisherige Entwicklung erachten die Analysten die weiteren Perspektiven, die sie für unverändert attraktiv halten. Mit dem innovativen und laufend erweiterten Produktportfolio verfüge GK über große Potenziale sowohl bei Bestandskunden als auch bei der Neukundenakquise, zumal der Digitalisierungstrend des Einzelhandels die Bereitschaft der Händler für eine Modernisierung ihrer Software weiter stützen dürfte. Auch biete die weitere Internationalisierung des Geschäfts noch große Chancen, die GK Software möglicherweise mit einer Akquisition erschließen werde. Mit der komfortablen Bilanzausstattung, die durch die jüngste Kapitalerhöhung zusätzlich verbessert worden sei, sei der finanzielle Spielraum für einen solchen Schritt auf jeden Fall gegeben.

Insgesamt sieht das Researchhaus GK Software somit gut aufgestellt, um in Zukunft weiter zu wachsen und die Margen zu erhöhen. Diese Erwartung haben die Analysten in ihrem Bewertungsmodell abgebildet und sehen auf dieser Basis für die Aktie trotz der Verdopplung in den letzten zwölf Monaten ein weiteres zweistelliges Kurspotenzial. Die Analysten bestätigen deswegen ihr Urteil „Buy“, ihr neues Kursziel laute 162,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.06.2021 um 9:28 Uhr)

- ISIN: DE0007571424