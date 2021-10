GlaxoSmithKline erwirtschaftet höheren Umsatz und gibt Dividende bekannt

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (ISIN: GB0009252882) wird für das dritte Quartal 2021 eine Dividende in Höhe von 19 Pence (ca. 0,226 Euro) ausbezahlen. Im Vorjahr wurden ebenfalls 19 Pence ausgeschüttet. GlaxoSmithKline zahlt seine Dividenden vierteljährlich aus. Als Termin für die Zahlung der Dividende wurde der 13. Januar 2022 angekündigt. Ex-Dividenden-Tag ist der 18. November 2021.

Im letzten Jahr wurde eine Gesamtdividende von 80 Pence (ca. 0,95 Euro) ausbezahlt. Beim derzeitigen Kursniveau von 17,39 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 5,46 Prozent. Im Jahr 2021 soll die Gesamtdividende ebenfalls bei 80 Pence liegen. Für das Jahr 2022 wurde auf einem Update im Juni 2021 eine Kürzung der Dividende auf rund 55 Pence angekündigt. Im Jahr 2022 ist darüber hinaus die Aufspaltung in zwei Firmen geplant.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 9,08 Mrd. Pfund, ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie am Mittwoch berichtet wurde. Der bereinigte operative Gewinn stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 2,87 Mrd. Pfund. Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn je Aktie von 36,6 Pence in den Büchern. Dies ist ein Anstieg um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im Jahr 2021 um 2 bis 4 Prozent bei konstanten Wechselkursen sinken, wie GlaxoSmithKline weiter berichtet.

Redaktion MyDividends.de