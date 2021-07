Der umtriebige Milliardär Paul Singer mischt mit seinem Hedgefonds Elliott nun auch beim Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) mit. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief ist von deutlichem Kurspotenzial vor der geplanten Aufspaltung des Unternehmens sowie danach die Rede. Im gleichen Atemzug wird das Management der Briten kritisiert, von einer „schwachen operativen Führung und Wertschaffung“ ist die Rede. Elliott ist unter anderem bekannt dafür, sich bei Unternehmen einzukaufen, die er für unterbewertet hält und dann lautstark auf Veränderungen zu pochen. In dem Brief ist denn auch von einer „deutlichen Beteiligung“ an GSK die Rede.

Die Aktien stiegen kurz nach dem Handelsstart um bis zu 1,3 Prozent. Sie haben sich zwar seit dem Zwischentief Ende Februar um rund ein Fünftel erholt, seit dem Mehrjahreshoch Anfang 2020 steht aber immer noch ein Minus von fast einem Viertel zu Buche.

Aufspaltung wird Mitte 2022 stattfinden

GSK hatte erst jüngst die Pläne für die geplante Aufspaltung weiter festgezurrt. Mitte kommenden Jahres will sich das Unternehmen vom Großteil seiner Beteiligung am Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten über ein direktes Listing an der Londoner Börse trennen. Der Schritt ist die entscheidende Etappe beim tief greifenden Umbau, den die seit 2017 amtierende Chefin Emma Walmsley nach ihrem Antritt angestoßen hatte.

So steht die Managerin unter Druck, GSK wieder auf Kurs zu bringen, nachdem das Unternehmen im Vergleich etwa zum Konkurrenten Astrazeneca keine gute Form gezeigt hatte. Dafür wurde bereits das Produktportfolio neu ausgerichtet und nicht zum Kerngeschäft gehörende Marken wie etwa Abtei und das Vitaminpräparat Cetebe verkauft. Der gesamte Umbau soll der „neuen GSK“ mittelfristig mehr Umsatztempo und eine höhere Profitabilität bescheren.

Die Aufspaltung bezeichnet Elliott in dem Brief als „vernünftig“, doch seien beide Bereiche mit eigenen Chancen und Herausforderungen konfrontiert. Daher müsse sichergestellt werden, dass das Management umfassende Kenntnisse der jeweiligen Geschäfte habe. Allein bis zur Aufspaltung hält Elliott ein Kurspotenzial von 45 Prozent für möglich.

UBS hebt Ziel für GlaxoSmithKline auf 1500 Pence – ‚Neutral‘

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1370 auf 1500 Pence angehoben, die Einstufung aber auf „Neutral“ belassen. Viele seien vor dem Kapitalmarkttag der Vorwoche überaus skeptisch gewesen und müssten die Gewinnchancen der Briten nun neu überdenken, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde aber erst 2022 richtig interessant.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die umfassenden Umbau-Pläne haben bei den meisten Analysten Anklang gefunden. Nach dem Kapitalmarkttag wurde der Fahrplan durchweg gelobt und das daraus entstehende Wachstumspotenzial hervorgehoben. Die langfristigen Wachstumsziele für das Biopharma-Geschäft lägen über den Marktschätzungen und auch deutlich über dem Wachstum, das die aktuelle Bewertung impliziere, hieß es beispielsweise seitens Goldman Sachs und auch das Analysehaus Jefferies sieht den aktuellen Kurs des Pharmakonzerns als eine überzeugende Chance auf Wertzuwachs.

Die nun bekannt gewordene Beteiligung des aktivistischen Hedgefonds Elliot dürfte weiteren frischen Wind in die Aktie bringen, da Paul Singer für seine aggressive Investmentpolitik bekannt ist und in der Vergangenheit bereits bei vielen Beteiligungen für Bewegung gesorgt hat. Anleger, die mit Paul Singer auf den Zug aufspringen wollen, können das letzte Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2020 bei etwa 1800 Pence ins Visier nehmen, wo auch in etwa der Konsens bei den meisten Analysten liegt.

