Die Itaú-Gruppe baut ihre Beziehung zu Temenos aus und entscheidet sich für die SaaS-basierten Lösungen Temenos Infinity Wealth und Temenos Transact - vollständig konfigurierte, vorgefertigte Lösungen mit integrierter lokaler Compliance für die Schweizer und US-amerikanischen Geschäftsbereiche der Bank





Die fortschrittliche Front-to-Back-KI-Technologie von Temenos Infinity Wealth und Temenos Transact wird die Entwicklung modernster mobiler und digitaler Omnichannel-Banking-Anwendungen ermöglichen, mit denen die Itaú-Gruppe ihren internationalen Private-Banking-Kunden differenzierte digitale Interaktionsangebote zur Verfügung stellen kann



Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX:TEMN) gab heute bekannt, dass die Banco Itaú (Suisse) SA und Banco Itaú International, Konzerngesellschaften, die zur Itaú Unibanco Holding SA (Itaú) - einer der größten Privatbankgruppen der Welt - gehören, ihre Beziehung zu Temenos ausgebaut haben, um Temenos Infinity Wealth und Temenos Transact zügig auf Temenos SaaS zu implementieren. Die Cloud-native und Cloud-agnostische API-first-Technologie von Temenos wird das internationale Private-Banking-Geschäft der Bank auf einer einzigen, universellen Vermögensverwaltungsplattform mit umfassenden Funktionalitäten unterstützen, deren Spektrum von der Back-Office-Verarbeitung bis hin zum Front-Office-Portfoliomanagement reicht. Temenos SaaS wird einen robusten, sicheren und vollständig rechtskonformen Service für die Private-Banking-Aktivitäten von Itaú in der Schweiz und den USA bieten. Die Umstellung auf eine einzige SaaS-Plattform für digitales Banking wird die Markteinführungszeiten, IT-Kosten und Betriebskomplexität der Bank drastisch reduzieren und zu einem verbesserten Aufwand-Ertrag-Verhältnis führen.

Durch die überlegene Temenos-Technologie werden die Vorteile von SaaS, einschließlich einer beschleunigten Bereitstellung, Skalierbarkeit und Effizienz im Fernzugriff, in Kombination mit der elastischen Kostenstruktur einer Cloud-Infrastruktur nutzbar.

Itaú Unibanco ist die größte Bank in Lateinamerika und bietet Privat- und Firmenkunden auf der ganzen Welt eine breite Palette von Dienstleistungen sowie für das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung an. Itaú Unibanco ist in 19 Ländern in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien tätig. Temenos ist seit 2017 Partner von Itaú. Die Itaú Private Bank International hat sich für die Temenos-SaaS-Lösungen Temenos Infinity Wealth und Temenos Transact entschieden, um durch Implementierung einer einzigen digitalen Vermögensplattform Synergien und Effizienzsteigerungen in ihren globalen Aktivitäten zu erzielen.

Die Agilität, Skalierbarkeit und Sicherheit von Temenos SaaS in Kombination mit dem Modellbank-Konzept von Temenos schaffen vorkonfigurierte, länderspezifische Funktionalitäten für die USA und die Schweiz. Inmitten der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird es Temenos SaaS der Itaú Private Bank International ermöglichen, von einem konkurrenzlosen Niveau an geschäftlicher Robustheit und Sicherheit zu profitieren.

Die SaaS-basierte Lösung Temenos Infinity Wealth als führendes digitales Omnichannel-Banking-Produkt und Temenos Transact, die nächste Generation von Kernbankensystemen, werden die betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen steigern und es der Itaú Private Bank International ermöglichen, Ressourcen freizusetzen, die bisher für die IT-Infrastruktur eingesetzt werden mussten, und sich auf die Bereitstellung nahtlos integrierter, digitaler Interaktionsangebote für die Kunden zu konzentrieren. Die neue digitale Plattform wird auch die Itaú Private Bank International dabei unterstützen, ihre verwalteten Vermögen zu vergrößern, ihren Kundenstamm zu erweitern und ihr Geschäft auf flexible und nachhaltige Weise zu skalieren. Temenos SaaS steht unterbrechungsfrei - d.h. rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr - zur Verfügung, ist hocheffizient und dynamisch skalierbar und stellt automatisch Ressourcen bereit, die perfekt auf steigende oder sinkende Nachfrage abgestimmt sind.

Fernando Beyruti, Head of Itaú Private Bank International, sagte: “Investitionen in Technologien, die nachhaltige Rentabilität, Effizienz und Kundenorientierung fördern können, bilden eine wichtige Säule der Geschäftsstrategie der Itaú Private Bank International. Mit der modernen, Cloud-nativen Technologie von Temenos werden wir unsere Aufmerksamkeit gezielt dem Geschäft widmen. Die rasche Einführung unserer neuen, wirklich universellen digitalen Vermögensplattform unterstützt unsere internationalen Aktivitäten und ermöglicht es uns, unsere Kapazitäten für die globale Expansion in den kommenden Jahren zu skalieren.”

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: “Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Itaú, einer der größten Banken der Welt, zu vertiefen, da sich Itaú die Möglichkeiten der Cloud zunutze macht, um in ihrem internationalen Private-Banking-Geschäft zu betrieblicher Exzellenz zu gelangen. Wir sind Pioniere auf dem Gebiet der Cloud-Software und verfügen über weltweite Erfahrung im Bankwesen bei der schnellen Bereitstellung von SaaS-Lösungen in hochgradig regulierten Umfeldern. Temenos SaaS wird der Itaú Private Bank International deutliche Kosten- und Skalierbarkeitsvorteile sowie ein hohes Maß an Sicherheit und Verfügbarkeit bringen. Temenos Infinity Wealth und Temenos Transact werden das gesamte Geschäft der Itaú Private Bank International vom Front- bis zum Backoffice umgestalten. Inmitten der globalen Unsicherheit im Gefolge der COVID-19-Pandemie wird die Itaú Private Bank International von den Vorteilen eines hochbelastbaren und sicheren Cloud-Angebots, einer verkürzten Markteinführungszeit und der Möglichkeit zur Bereitstellung herausragender digitaler Angebote für die Interaktion mit den Kunden profitieren.”

Über Itaú Unibanco Holding SA

Itaú Unibanco mit einer über 90-jährigen Geschichte ist die größte Privatbank in Lateinamerika. Sie ist in 19 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Asien präsent, beschäftigt mehr als 90.000 Mitarbeiter und betreut Privat- und Firmenkunden in allen Segmenten.

Über Temenos

Die Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Mehr als 3.000 Banken weltweit, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

