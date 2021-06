GM erhöht Investitionen in Elektro- und Roboterautos - Mehr Gewinn im Halbjahr

DETROIT (dpa-AFX) - General Motors (GM) will sein Engagement bei batteriebetriebenen und selbstfahrenden Autos abermals kräftig ausweiten und dafür deutlich mehr Geld ausgeben. Bis Ende 2025 will der größte US-Autobauer nach eigenen Angaben vom Mittwoch zusammengenommen 35 Milliarden Dollar (29 Mrd Euro) in diese Geschäftsbereiche stecken - das ist rund ein Drittel mehr als zuletzt geplant war.

"Wir investieren aggressiv", verkündete GM-Chefin Mary Barra. Der Konzern strebe an, seine weltweiten E-Autoverkäufe bis 2025 auf mehr als eine Million Stück zu steigern. Bislang tat sich GM beim Thema Elektromobilität allerdings eher schwer und sah in den letzten Jahren besonders angesichts des großen Erfolgs von Tesla ziemlich alt aus.

Dafür lief das Tagesgeschäft von GM zuletzt deutlich besser. Für das erste Halbjahr rechnet Chefin Barra nun mit einem Gewinn von 8,5 bis 9,5 Milliarden US-Dollar (7,8 Mrd Euro) vor Zinsen und Steuern, wenn Sonderposten ausgeklammert werden. Bisher war nur von 5,5 Milliarden Dollar die Rede gewesen. Der verbesserte Ausblick liege an der hohen Nachfrage und guten Geschäften mit Finanzdienstleistungen.

Darüber hinaus sieht die Produktion kurzfristig besser aus, weil für das dritte Quartal vorgesehene Chips nun schon verbaut würden. Das zweite Halbjahr gestalte sich dagegen weiter schwierig, erst Anfang August will GM sich zu den weiteren finanziellen Aussichten äußern. An der Börse kamen die Neuigkeiten dennoch gut an, die Aktien des Autobauer starteten mit deutlichen Kursgewinnen von zuletzt 2,2 Prozent in den US-Handel./hbr/men/he