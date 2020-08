Goldman belässt Freenet auf 'Sell' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet nach dem Übernahmeangebot des Kabelkonzerns Liberty Global für die Schweizer Beteiligung Sunrise auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Michael Bishop wertete die Nachricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gleichwohl positiv für den deutschen Mobilfunkanbieter. Der aufgerufene Übernahmepreis von 110 Franken je Sunrise-Aktie liege rund ein Drittel über dem Durchschnittskurs der vergangenen 60 Tage, so dass Freenet seine Verschuldung deutlich senken könne. Zudem hätten sich bisher durch die Beteiligung von Freenet an Sunrise seiner Meinung nach keine Synergien ergeben./la/bek

