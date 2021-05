Goldman hebt Ziel für Südzucker auf 13,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für das Zuckergeschäft seien zwar recht erbaulich, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies setzte aber voraus, dass sich die Erholung der Absatzvolumina fortsetzte und das Unternehmen bei den Kosteneinsparungen weiter vorankomme./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 16:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.