GPD Companies, Inc. übernimmt Distrupol

GPD Companies, Inc., ein verbundenes Unternehmen der One Rock Capital Partners, LLC („One Rock“), hat heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Distrupol bekannt gegeben. Distrupol ist eine Tochtergesellschaft von Univar Solutions Inc. (NYSE:UNVR) und führender europäischer Distributor von Thermoplasten für die polymerverarbeitende Industrie. Einzelheiten der Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen sein wird, wurden nicht veröffentlicht.

Distrupol unterhält seinen Hauptsitz in Surrey, Großbritannien, und verfügt über eine große geografische Reichweite in ganz Europa. Seit mehr als 50 Jahren erbringt Distrupol Mehrwertdienste bei Vertrieb und Anwendungsentwicklung für thermoplastische Harze. Dank seiner jahrzehntelangen Beziehungen zu erstklassigen Zulieferunternehmen stellt das Unternehmen eine solide Palette an überragenden Produkten und Lösungen bereit, die den Bedürfnissen verschiedener Endnutzer aus führenden und aufstrebenden Industriezweigen Rechnung tragen, wie z. B. der Konsumgüter-, Medizin-, Automobil- und Elektrobranche. Distrupol beliefert mehr als 1.300 Kunden in 13 Ländern mit einem Portfolio von über 4.000 hochwertigen Polymertypen, darunter auch nachhaltig hergestellte Lösungen, die die Umweltbelastung verringern.

„Die Übernahme von Distrupol ergänzt die bestehenden Beteiligungen von One Rock an Unternehmen der Kunststoffindustrie, vergrößert unseren Umfang und bedeutet einen weiteren Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, eine marktführende Gruppe von globalen Distributoren aufzubauen“, so Tony W. Lee, Managing Partner bei One Rock. „In seinem umfangreichen Netzwerk aus europäischen Zulieferunternehmen und Kunden ist Distrupol ist für sein Produkt-Know-how und technisches Fachwissen, seine Innovationkraft und Zuverlässigkeit bekannt, und wir freuen uns darauf, für den weiteren Erfolg des Unternehmens und seiner geschätzten Partner zu arbeiten.“

Nach Abschluss der Transaktion wird Distrupol einer führenden Gruppe von führenden globalen Distributoren angehören, darunter auch Nexeo Plastics. Distrupol wird als eigenständiges, unabhängiges Unternehmen unter seiner derzeitigen Marke auftreten und von seinen bisherigen Management- und Vertriebsteams geführt werden.

„One Rock verfügt über eine langjährige Erfahrungen und fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Spezialkunststoffe und der Distribution und teilt unsere Unternehmenskultur der Zusammenarbeit. Wir freuen uns, einer führenden Gruppe von globalen Distributoren beizutreten und gleichzeitig unserem Team zu ermöglichen, seine eigene Identität zu bewahren und unter diesen Rahmenbedingungen unternehmerisch zu handeln“, kommentiert Richard Orme, Business Director bei Distrupol. „Wir werden weiterhin einen signifikanten Mehrwert für die gesamte Lieferkette schaffen, indem wir unser Anstrengungen auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Lieferanten ausrichten und unsere Serviceleistungen und Angebote kontinuierlich verbessern“, ergänzt Andrew Canning, Business Director bei Distrupol.

Über GPD Companies, Inc.

GPD Companies, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die von One Rock Capital Partners, LLC mit dem Ziel gegründet wurde, eine führende Gruppe globaler Value-Added-Distributoren aufzubauen. Zu den operativen Einheiten gehört auch Nexeo Plastics. Mit dem Abschluss der Übernahme durch GPD Companies, Inc. wird Distrupol in die Gruppe aufgenommen. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.gpdcompanies.com.

Über One Rock Capital Partners, LLC

One Rock erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Wachstums- und operativem Verbesserungspotenzial. Dabei wird ein stringenter Ansatz verfolgt, bei dem sehr erfahrene Operating Partner eingebunden werden, um Unternehmen in ausgewählten Branchen zu identifizieren, zu erwerben und weiterzuentwickeln. Die Einbindung dieser Operating Partners verschafft One Rock die Möglichkeit, entsprechende Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen sowie Akquisitionen und Investitionen in verschiedensten Konstellationen jeglicher Komplexität vorzunehmen. One Rock arbeitet bei der Entwicklung umfassender Geschäftspläne mit dem Management der Unternehmen und den Operating Partners zusammen und legt den Fokus auf Wachstum und Rentabilität zur Erzielung langfristiger Wertsteigerungen. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.onerockcapital.com.

