Grenke veröffentlicht Geschäftsbericht - Q1-Zahlen in zehn Tagen

Frankfurt (Reuters) - Der mit Bilanzfälschungs-Vorwürfen konfrontierte Leasinganbieter Grenke hat am Freitag seinen testierten Geschäftsbericht 2020 vorgelegt.

Die vorläufigen Zahlen hatte das in Baden-Baden ansässige Unternehmen am 30. April veröffentlicht und am 17. Mai bekanntgegeben, das Testat des Wirtschaftsprüfers KPMG erhalten zu haben. Wegen des verspäteten Jahresabschluss war Grenke aus dem SDax geflogen. "Mit dem testierten Konzernabschluss sind Substanz und Nachhaltigkeit unseres Geschäfts zweifelsfrei belegt", erklärte Finanzvorstand Sebastian Hirsch. Grenke müsse in einigen Bereichen besser werden. "Aber wir haben einen Prüfungsmarathon erfolgreich bewältigt und unser Transparenzniveau bereits deutlich erhöht."

Die Zahlen fürs erste Quartal stellte Grenke für den 31. Mai in Aussicht, die virtuelle Hauptversammlung ist für den 29. Juli geplant. Mit der Einladung zur Aktionärsversammlung soll demnach auch bekanntgegeben werden, wer Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 werden solle. Die Ausschreibung zur Bestellung des Abschlussprüfers habe begonnen. Das auf Leasing von IT und Büroausstattung spezialisierte Unternehmen wurde im vergangenen Herbst vom britischen Investor Fraser Perring mit Vorwürfen der Bilanzmanipulation, Betrug und Geldwäsche überzogen. Gleichzeitig hatte Perring auf einen Absturz der Aktien gewettet.