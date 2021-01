Großbank UBS schließt fast jede fünfte Filiale in der Schweiz

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS will noch im ersten Quartal dieses Jahres gut jede fünfte ihrer 239 Filialen auf dem Heimatmarkt schließen. Immer mehr Kunden wickelten ihre Bankgeschäfte online ab, hieß es am Dienstag zur Begründung. Die Corona-Pandemie habe die Transformation noch beschleunigt. Die Schließungen beträfen vor allem kleinere Filialen. Auch die zweite Schweizer Großbank Credit Suisse hatte im vergangenen Jahr Filialschließungen angekündigt, eine Abnahme von 146 auf 109 in der Schweiz./oe/DP/fba