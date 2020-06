Haemato: Wieder positive Tendenz

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Haemato AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzanstieg um über 25 Prozent erzielt, nachdem die Erlöse im Jahr 2019 aufgrund der Portfoliobereinigung noch rückläufig war. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, behalten das positive Rating aber bei.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 wegen Portfoliobereinigungen um margenschwächere Produkte auf 197,84 Mio. Euro (GJ 2018: 274,12 Mio. Euro) gesunken. Parallel dazu habe sich der Rohertrag auf 15,06 Mio. Euro (GJ 2018: 22,86 Mio. Euro) reduziert. Folglich sei die Rohertragsmarge auf 7,6 Prozent (GJ 2018: 8,3 Prozent) gefallen. Das EBIT habe auf -0,19 Mio. Euro (GJ 2018: 6,56 Mio. Euro) nachgegeben und das Nachsteuerergebnis sei auf -1,17 Mio. Euro (GJ 2018: 6,28 Mio. Euro) in den negativen Bereich gerutscht.

Nach Meinung der Analysten weise das Unternehmen in den vergangenen Quartalen aber eine positive Tendenz auf. Demnach habe der Umsatz im ersten Quartal 2020 wieder auf 60,6 Mio. Euro (Q1 2019: 48,4 Mio. Euro) zugelegt. Bei den Prognosen orientiere sich das Analystenteam an der bisherigen Unternehmens-Guidance und erwarte für das aktuelle Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 217,62 Mio. Euro. In den kommenden Jahren solle das Umsatzwachstum jeweils 12,5 Prozent betragen. Nach dem negativen EBIT 2019 könne der Break-Even in 2020 nachhaltig überschritten werden. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 5,00 Euro (zuvor: 6,00 Euro), bestätigen aber weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.06.2020, 14:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.06.2020 um 11:10 Uhr fertiggestellt und am 22.06.2020 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/21091.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

HAEMATO AG - ISIN: DE0006190705