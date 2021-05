Hamas-Funktionär - Waffenstillstand "in ein oder zwei Tagen" denkbar

Gaza (Reuters) - In Nahost zeichnet sich laut der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas ein Waffenstillstand ab.

"Ich glaube, dass die laufenden Bemühungen um eine Waffenruhe erfolgreich sein werden", sagte der Hamas-Funktionär Musa Abu Marzook dem libanesischen Fernsehsender Al Mayadeen am Mittwoch. "Ich erwarte, dass ein Waffenstillstand innerhalb von ein oder zwei Tagen erreicht wird, und der Waffenstillstand wird im gegenseitigen Einvernehmen sein." Eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus ägyptischen Sicherheitskreisen erklärte, beide Seiten hätten sich mit Hilfe von Vermittlern prinzipiell auf einen Waffenstillstand geeinigt, die Details würden aber noch hinter verschlossenen Türen ausgehandelt.

US-Präsident Joe Biden hatte zuvor bei einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu auf eine sofortige Deeskalation der Kämpfe gegen radikale Palästinenser gedrungen. Die USA haben sich wie Deutschland in dem Konflikt hinter Israel gestellt. Der UN-Sicherheitsrat hatte sich zuletzt am Dienstag in einer nicht-öffentlichen Sitzung über den Konflikt beraten. Die Generalversammlung will sich am Donnerstag erneut mit dem Thema befassen. An diesem Tag soll Bundesaußenminister Heiko Maas in die Region reisen. Unterdessen hielten die Kämpfe zwischen Israel und radikalen Palästinensern auch am elften Tag in Folge mit unverminderter Härte an.