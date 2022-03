Hamborner REIT schüttet konstante Dividende aus

Der Immobilienkonzern Hamborner REIT AG (ISIN: DE000A3H2333) will eine Dividende von 0,47 Euro je Aktie auszahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,78 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,81 Prozent. Die Hauptversammlung wird am 28. April 2022 in virtueller Form stattfinden.

Der Konzern hat heute seinen Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht, wobei das vorläufige Jahresergebnis vom 8. Februar 2022 bestätigt wurde. Die Miet- und Pachterlöse und die Funds from operations (FFO) lagen im vergangenen Jahr mit 84,4 Mio. Euro (-4,3 Prozent) bzw. 53,1 Mio. Euro (-4,5 Prozent) unter dem Niveau des Vorjahres. Der FFO je Aktie belief sich auf 0,65 Euro.

Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 9,6 Prozent auf 12,11 Euro. Der Verkehrswert des Gesamtportfolios (68 Immobilien) belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 1,604 Mrd. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr werden Erlöse aus Mieten und Pachten von 84-86 Mio. Euro sowie Funds from operations (FFO) von 46,5-50,5 Mio. Euro erwartet. Der Net asset value (NAV) je Aktie wird etwa auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Die Hamborner REIT AG mit Sitz in Duisburg ist auf Gewerbeimmobilien spezialisiert. Den Schwerpunkt bilden Büroobjekte sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die Aktie ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de