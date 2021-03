HAMBURGER HAFEN - Aktie korrigiert nach Zielerreichung scharf

Hamburger Hafen u. Logistik AG - WKN: A0S848 - ISIN: DE000A0S8488 - Kurs: 19,860 € (XETRA)

Die Aktie des Hamburger Hafen spulte den Long-Fahrplan der Analyse von Anfang Februar wunderbar ab. Zwischenzeitlich überschoss der SDAX Titel sogar, blieb schlussendlich aber im Bereich von 21,24 EUR hängen. Die Marke von 20,90 EUR erwies sich wiederholt als solide Unterstützung, wird in dieser Woche aber klar zur Unterseite verlassen. Auch sind zwei Aufwärtstrendvarianten, eine davon seit Oktober 2020, Geschichte.

Heute meldete das Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 und diese fielen wie erwartet schlecht aus. Infolge der Coronapandemie ging der Containerumschlag um fast elf Prozent auf knapp 6,8 Mrd. EUR zurück. Der Umsatz sank von 1,38 Mrd. auf 1,30 Mrd. EUR, der operative Gewinn brach von 221,2 auf 123,6 Mio. EUR ein. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,58 EUR auch noch einmal schlechter als der Analystenkonsens aus. Die Experten hatten im Schnitt einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwartet. Zumindest die Dividende liegt mit 0,45 EUR je Aktie deutlich über der Markterwartung.

Für 2021 prognostiziert das Management wieder einen moderaten Umsatzanstieg. Das EBIT soll eine Spanne zwischen 153 und 178 Mio. EUR erreichen. Der Mittelwert beträgt 165,5 Mio. EUR. Vergleicht man dies mit der bisherigen Marktkalkulation, so lag diese mit 181,5 Mio. EUR deutlich höher, wodurch sich der Kursrutsch der Aktie heute fundamental gut erläutern lässt. Die Analysten werden ihre Modelle überarbeiten und nach unten anpassen müssen.

Aus charttechnischer Sicht erreicht die Aktie im heutigen Handel eine erste Unterstützungszone zwischen 19,32 und 18,80 EUR. Von dort aus sind Erholungen möglich, die aber spätestens bei 20,90 EUR auf einen starken Widerstand treffen. Unterhalb von 18,80 EUR könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 17,63 bis 17,18 EUR verlängern, wo sich mittelfristig durchaus interessante Einstiegschancen bieten könnten.

Solange der Widerstandsbereich um 21,00 EUR Bestand hat, bleibt das Chartbild kurzfristig angeschlagen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,26 1,33 1,38 Ergebnis je Aktie in EUR 0,64 1,05 1,26 KGV 31 19 16 Dividende je Aktie in EUR 0,27 0,61 0,70 Dividendenrendite 1,36 % 3,07 % 3,52 % *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)