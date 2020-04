HANG SENG (Hongkong) - Knickt der Index wieder ein?

Hang Seng - WKN: 145733 - ISIN: HK0000004322 - Kurs: 23.843,00 Pkt (JFD Bank)

Anfang März wurde in der Analyse HANG SENG (Hongkong) - Kommt es zum großen Verkaufssignal? auf den bevorstehenden Kursrutsch hingewiesen. Der Hang Seng fiel bis 20.967 zurück und erreichte damit das erste Abwärtsziel des EMA200 im Monatschart. In den vergangenen Wochen kam es dann zu einer starken Erholung und zum Rücklauf an das Ausbruchslevel bei 24.400 - 24.700 Punkten. Dort stehen die Verkäufer wieder bereits, von dort aus kippt der Index in dieser Woche leicht zurück. Es könnte der perfekte bärische Pullback gewesen sein.

Die Mindestanforderungen an die große Abwärtskorrektur sind erfüllt. Eine weitere Abwärtswelle zu den Jahrestiefs und knapp darunter zur Kreuzunterstützung bei 20.400 - 20.600, wo auch die ultralangfristige Aufwärtstrendlinie seit 1998 verläuft, wäre eine Zugabe für die Bären. Zumindest könnten ab jetzt Gewinnmitnahmen und spekulativ auch Shortchancen interessant werden.

Zeigen die Käufer hingegen weitere Stärke und ziehen den Index nachhaltig über 24.900 Punkte, wäre eine weitere Erholungswelle zum nächsten Kreuzwiderstand bei 26.100 - 26.400 Punkte möglich. Spätestens von dort aus müssten dann Gewinnmitnahmen und Rücksetzer eingeplant werden. Gleichzeitig entstehen erst oberhalb von 26.500 größere Kaufsignale.

