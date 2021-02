Hapag-Lloyd steigert die Dividende kräftig

Der Hamburger Reederei-Konzern Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 3,50 Euro pro Aktie ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 123,6 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,83 Prozent. Im Vorjahr wurden 1,10 Euro ausgeschüttet. Die ordentliche Hauptversammlung wird voraussichtlich am 28. Mai 2021 stattfinden.

Auf Grundlage vorläufiger Geschäftszahlen für den Monat Januar und der aktuellen Geschäftslage geht Hapag-Lloyd für das erste Quartal 2021 davon aus, dass EBITDA und EBIT sehr deutlich über den Werten des Vorjahres liegen werden, wie Mitte Februar berichtet wurde. Es wird ein EBITDA von mindestens 1,8 Mrd. US-Dollar (mindestens 1,5 Mrd. Euro) verglichen mit einem EBITDA von 517 Mio. US-Dollar (469 Mio. Euro) in Q1 2020 erwartet. Für das EBIT erwartet der Vorstand der Hapag-Lloyd AG derzeit mindestens 1,5 Mrd. US-Dollar (mindestens 1,25 Mrd. Euro) im Vergleich zu 176 Mio. US-Dollar (160 Mio. Euro) in Q1 2020.

Der Vorstand der Hapag-Lloyd AG erwartet, dass das EBITDA und das EBIT für das gesamte Geschäftsjahr 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen werden.

Der Konzern zählt nach eigenen Angaben mit einer Flotte von 234 Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU zu den weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen beschäftigt ca. 13.200 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de