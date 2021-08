HELLOFRESH - Direkter Weg?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 95,940 € (XETRA)

Die Aktie von Hellofresh befindet sich in eine langfristigen Aufwärtsbewegung. Aber Februar 2021 begrenzte eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Am 19. August gelang jedoch der Ausbruch über diese steigende Widerstandslinie. In den letzten tagen behauptete sich der Wert oberhalb dieser Trendlinie, die heute bei 93,43 EUR verläuft.

In den letzten Tagen lief die Aktie oberhalb dieser Trendlinie seitwärts. Heute unternimmt sie einen Versuch, ich nach oben abzusetzen.

Geht die Rally weiter?

Gelingt dieser Versuch, dann kann die Aktie ihre langfristige Rally direkt fortsetzen. Ein Anstieg bis ca. 120 EUR wäre dann in den nächsten Tagen und Wochen möglich. Sollte der Wert allerdings unter das letzte größere Zwischenhoch bei 89,10 EUR abfallen, müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 78,00-78,25 EUR gerechnet werden.

HelloFresh - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)