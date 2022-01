HELLOFRESH - Erholungsversuch schon wieder abgebrochen?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 54,460 € (XETRA)

Die Hellofresh-Aktie markierte am 28. August 2021 ein Hoch bei 97,38 EUR. Damit setzte eine Topbildung in Form eines Doppeltops ein. Die Nackenlinie liegt bei 68,32 EUR. Ab 16. Dezember pendelte der Wert mehrere Tage um diese Nackenlinie, ehe er am 04. Januar 2021 endgültig darunter fiel.

Die Aktie fiel zuletzt auf ein Tief bei 54,48 EUR zurück. Von dort aus erholte sie sich einige Tage, aber diese Erholung wird seit Freitag schon wieder komplett abverkauft. Die Aktie notiert aktuell knapp auf einem Tief.

Verkaufswelle noch nicht zu Ende

Das Chartbild der Hellofresh-Aktie macht auf kurzfristige Sicht weiterhin einen bärischen Eindruck. Mit dem neuen Tief von heute deutet sich eine Bestätigung der Abwärtsbewegung an. Das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop liegt bei 47,87 EUR. Dieses Ziel könnte die Aktie zügig erreichen, wenn es heute zum einem Tagesschlusskurs unter 54,48 EUR kommen sollte.

Ein kleines Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über das Hoch vom Donnerstag bei 59,78 EUR. Gelingt ein solcher Ausbruch könnte der Wert in Richtung 68,32 EUR erholen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)