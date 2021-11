Höhere Gewinnprognose verschafft Fraport-Aktie Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf höheren Gewinn des Flughafenbetreibers Fraport nach Verlusten in der Corona-Krise lässt Anleger zu den MDax-Titeln greifen.

Fraport-Aktien stiegen zu Handelsbeginn am Dienstag um 2,8 Prozent. Die Rückkehr der Reiselust nach den Corona-Beschränkungen stimmte Fraport-Chef Stefan Schulte so zuversichtlich, dass er in diesem Jahr mit mehr operativem Gewinn als bisher und unter dem Strich nicht länger mit einem Minus rechnet. "Nach massiven Verlusten im vergangenen Jahr und einer stark angestiegenen Verschuldung hellt sich die Lage inzwischen auf", Schulte. Der Sommerreiseverkehr sei vergleichsweise gut gelaufen. Zudem verbesserten staatliche Kompensationen für durch die Pandemie verursachte Belastungen das Ergebnis im dritten Quartal.

Von Juli bis September legte der Umsatz von Fraport dank des wieder wachsenden Luftverkehrs um 79,5 Prozent auf 633,8 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (Ebitda) erreichte 288,6 Millionen Euro nach einem Verlust von 250,3 Millionen vor Jahresfrist, der von hohen Rückstellungen für Personalabbau in der Krise herrührte. Das bereinigte Konzernergebnis lag - einschließlich der rund 30 Millionen Euro Kompensationszahlungen - bei 102,6 Millionen Euro nach einem Minus von 305,8 Millionen Euro.

Fraport erwartet nun eine Verkehrsentwicklung in Frankfurt am oberen Ende der Bandbreite von unter 20 bis 25 Millionen Passagieren - vor der Krise 2019 waren es gut 70 Millionen Passagiere. Bei über zwei Milliarden Euro Umsatz stellte Schulte für das Gesamtjahr ein Betriebsergebnis (Ebit) von 200 bis leicht über 250 Millionen Euro in Aussicht. Zuvor lautete die Prognose "positiver Bereich". Das Konzernergebnis soll auch etwas höher ausfallen als bislang erwartet, wenngleich es dabei bleibt, dass wegen der Belastung in der Corona-Krise keine Dividende gezahlt werden soll.