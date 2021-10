HYPOPORT - Das ging flott

HYPOPORT SE - WKN: 549336 - ISIN: DE0005493365 - Kurs: 501,500 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 21. September ("HYPOPORT - Den Bullen geht die Puste aus") lautete wie folgt: "Diese technische Korrektur kann sich in den kommenden Tagen und Wochen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen, speziell wenn der viel beachtete EMA50 im Tageschart unterboten wird. In dem Falle stünden schnell wieder Kurse im Bereich 510 bis 520 EUR auf der Agenda."

EMA200 im Fokus

Nach dem Unterschreiten des EMA50 im Tageschart öffneten sich in den vergangenen Handelstagen wenig überraschend die (Verkaufs-) Schleusen und die Aktie setzte an die 500er Marke zurück. Wie geht`s nun weiter aus charttechnischer Sicht beim MDAX-Wert?

Mit dem heutigen Erreichen der 500,00 EUR-Marke, knapp unterhalb des viel beachteten AMA200 im Tageschart, könnte ein wichtiges Zwischenziel der avisierten Abwärtskorrektur abgearbeitet worden sein. Allerdings spricht das starke Abwärtsmomentum der vergangenen Handelstage gegen eine sofortige Trendumkehr gen Norden.Dementsprechend dürfte der EMA200 im Tageschart zwar zunächst einige Schnäppchenjäger anlocken, für mehr als eine Zwischenerholung dürfte es allerdings nicht reichen. Im Anschluss ist mit einer weiteren Verkaufswelle Richtung 430-450 EUR zu rechnen.

Fazit: So lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 560 EUR gelingt, ist in den kommenden Wochen nach einer Zwischenerholung mit weiteren Abwärtsdruck in den mittleren 400er Bereich zu rechnen.

Hypoport Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)