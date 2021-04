Ideas Daily TV: DAX rutscht am Nachmittag deutlich ab / Marktidee: Qualcomm

Marktidee: Qualcomm

Qualcomm hatte am Mittwoch Abend nachbörslich Zahlen vorgelegt. Die kamen am Markt sehr gut an. Die Aktie zog gestern deutlich an und sprang über mehrere wichtige technische Marken. Im kurz- und mittelfristigen Chartbild haben jetzt wieder die Bullen das Ruder. Auf der Oberseite ergeben sich zwei neue Ziele. Auf der Unterseite müssen Anleger vor allem eine wichtige Unterstützung beachten.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US7475251036