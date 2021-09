Die IHMA hat im Februar 2021 ein mikrobiologisches Referenzlabor in Shanghai, China, eröffnet. Diese Einrichtung ergänzt die IHMA-Standorte in den USA, der Schweiz und Indien und ermöglicht es dem Unternehmen, die Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva weltweit noch besser zu unterstützen. Die Einrichtung in China wird mikrobiologische Tests durchführen, um die Erstellung von Profilen für neue antimikrobielle Produkte, die Überwachung von Antibiotikaresistenzen und die molekulare Charakterisierung resistenter Organismen zu unterstützen, und als zentrales Labor für klinische Studien in China dienen.

"Wir arbeiten seit fast 30 Jahren daran, unsere in vitro Dienstleistungen für Kunden, die weltweit Antiinfektiva entwickeln, zu optimieren. Unsere Einrichtung in China wird diese Bemühungen erheblich verstärken und Kunden unterstützen, die Studien in diesem wichtigen Markt durchführen möchten", sagte Jack L. Johnson, Präsident/CEO von IHMA.

Über IHMA:

Als weltweit führender Anbieter von mikrobiologischen Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie nutzt IHMA sein umfangreiches Labor- und Branchen-Know-how, um die effiziente und effektive Entwicklung von Antiinfektiva zu unterstützen. IHMA ist ein führender Anbieter von Referenzlabordienstleistungen zur Unterstützung der Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva sowie der Entwicklung von Diagnosegeräten, die bakterielle Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe und neue Technologien aufspüren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ipdia.com.

