Impfstoffe und Virusvarianten - Was Anleger bedenken sollten

In Kürze:

Zwar wird die Corona-Herdenimmunität wohl noch auf sich warten lassen, trotzdem könnten die Impfprogramme zu einem Ende der Lockdown-Maßnahmen führen.

Die Angst vor Virusvarianten ist groß, aber die Impfstoffe sind gut aufgestellt, um sie in Schach zu halten.

Steigende Konsumausgaben könnten bestimmten Marktsegmenten in der Zeit nach Corona zugutekommen - für Anleger heißt das: Gewusst wo!

Herdenimmunität

Welche Rolle spielt die Herdenimmunität? Die Entwicklung der Impfstoffe war ein überwältigender Erfolg. Die Veröffentlichung der Daten im November geriet mit Wirksamkeitsraten von über 90 % zur Sensation an den Märkten. Limitierend ist dabei vor allem, in welchem Tempo geimpft wird. Israel hat die Nase vorn, Großbritannien und die USA befinden sich auf einem akzeptablen Weg, während Europa unter Produktionsverzögerungen leidet. Wann aber wird COVID-19 besiegt sein?

Das Ende des Lockdown: Zukunftsmusik?

Es dauert in der Regel etwa einen Monat, bis sich der Impfeffekt an den Zahlen ablesen lässt - Daten aus Israel bestätigen dies (siehe unten). Ansteigende Impfraten in Kombination mit lokalen Lockdown-Maßnahmen könnten die Fallzahlen so weit drücken, dass das Ende des Lockdowns in Großbritannien bereits im April kommen könnte, im restlichen Europa allerdings wegen Problemen rund um die Impfstoffbeschaffung etwas später. Irgendwann vor Europa und nach Großbritannien könnten wohl auch die USA so weit sein, allerdings je nach Bundesstaat unterschiedlich schnell. Anfang Januar hatte nur etwa 35% des in den USA bereitgestellten Impfstoffs schützende Wirkung entfaltet. Inzwischen sind es 50%. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Wert mit steigender Impfrate weiter verbessern wird (Prognosen von BlackRock Fundamental Equities, Februar 2021).

