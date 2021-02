Independent Research senkt Ziel für Continental AG - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental nach der Ankündigung der Dividendenstreichung für 2020 von 127 auf 126 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Kurzfristig sei die in Aussicht gestellte Nullrunde bei der Dividende negativ, mittel- und langfristig aber positiv, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Conti komme einer Gewerkschaftsforderung nach, was die Umsetzung des Effizienzsteigerungs- und Restrukturierungsprogramme erleichtern könnte./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 09:00 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.