INFINEON - Aktie zieht nach Zahlen an

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 26,410 € (XETRA)

Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem robusten vierten Quartal des Geschäftsjahres 21019/20 (per Ende September) weiteres Wachstum. Für das üblicherweise schwächere erste Geschäftsquartal geht der Chiphersteller von einem Umsatz zwischen 2,4 und 2,7 Mrd. Euro aus. Im vergangenen Jahresviertel von Juli bis September steigerte der Halbleiterspezialist seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 15 Prozent auf 2,49 Mrd. Euro und traf damit die Erwartungen der Analysten. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) legte gegenüber dem Vorquartal mit 379 Mio. Euro um fast drei Viertel zu, der Konzernüberschuss lag bei 109 Mio. Euro, nach minus 128 Mio. Euro ein Quartal zuvor. In das Zahlenwerk ging auch der übernommene US-Konzern Cypress Semiconductor mit ein.

Quelle: Godmode-Trader.de Newsflash

Die Infineon-Aktie befindet sich seit dem Tief bei 10,13 EUR vom 19. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 01. Oktober gelang erstmals ein Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 25,44/76 EUR. Nach einem Hoch bei 28,33 EUR musste der Wert allerdings noch einmal einen Rücksetzer hinnehmen und fiel auf 23,37 EUR zurück.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs wieder deutlich an. Am Donnerstag kam es erneut zu einem Anstieg über die Zone zwischen 25,44 und 25,76 EUR. Heute eröffnet die Aktie mit einem Aufwärtsgap und notiert kurz nach Handelsstart 3,05 % im Plus. Damit fällt die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen positiv aus.

Wo liegen mögliche Ziele?

Kurzfristig könnte die Infineon-Aktie noch bis 28,33 und 30,05 EUR ansteigen. Später könnte es sogar zu Gewinnen in Richtung 40 und 45 EUR kommen. Sollte der Wert aber unter das letzte Konsolidierungstief bei 23,37 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)