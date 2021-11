INFINEON mit guten Zahlen - Aktie zieht an

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 42,625 € (XETRA)

Infineon veröffentlichte heute vorbörslich Zahlen. Die Aktie reagiert daraufhin positiv und steigt aktuell um knapp 2 % an. In den ersten Minuten des Handels war das Plus aber auch schon größer.

Infineon erzielt im 4. Quartal einen Umsatz von 3,007 Mrd. EUR (VQ: 2,722 Mrd. EUR), ein Segmentergebnis von 616 Mio. EUR (VQ: 496 Mio. EUR), ein Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten von 465 Mio. EUR (VQ: 245 Mio. EUR) und ein Ergebnis nach Steuern von 464 Mio. EUR (VQ: 245 Mio. EUR). Für 2020/21 schlägt das Management eine Dividende von 0,27 EUR je Aktie (VJ: 0,22 EUR) je Aktie vor. Im Ausblick auf 2021/2022 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 12,7 Mrd. EUR (+/- 500 Mio. EUR) und für das 1. Quartal von etwa 3 Mrd. EUR (Prognose: 2,97 Mrd. EUR).

Quelle: Guidants News

Die Aktie befindet sich seit 19. Juli 2021 in einer starken Aufwärtsbewegung und setzt damit die langfristige Rally fort. Seit 13. Oktober läuft ein besonders steiler Rallyabschnitt. Dieser führte den Wert bis auf ein Hoch bei 43,21 EUR. Dieses Hoch stammt von gestern. Zuletzt notierte der Wert am 22. Mai 2001 höher.

Gestern musste der Wert einen Rückschlag auf 41,17 EUR hinnehmen. Dieser Rückschlag wird heute sofort wieder gekauft. Die Aktie erreicht im Hoch sogar das bisherige Rallyhoch.

Geht die Rally weiter?

Sollte die Infineon-Aktie über das bisherige Rallyhoch bei 43,21 EUR ausbrechen, dann könnte die steile Rally der letzten Wochen fortgesetzt werden. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 48,50-49,00 EUR. Sollte der Wert aber unter das gestrige Tagestief bei 41,17 EUR abfallen, könnte es kurzfristig zu einer Konsolidierung in Richtung 38,00 EUR kommen.

Fazit: Die Infineon-Aktie steht kurz vor einem Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Wochen.

Infineon-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)