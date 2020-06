INFINEON - Wann werden die Bullen eingebremst?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 21,315 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeittief bei 0,34 EUR aus dem März 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei gab es bisher zwei große Rallyabschnitte. Der erste führte im Februar 2011 zu einem Hoch bei 8,32 EUR. Die zweite Kaufwelle setzte im September 2012 nach einem Test der Unterstützung bei 4,89 EUR ein und führte im Juni 2018 zu einem Hoch 25,76 USD.

Anschließend korrigierte der Wert ausführlich und fiel dabei auf 10,13 EUR zurück. Damit näherte er sich dem log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab September 2012 bei 9,22 EUR relativ stark an.

In den letzten Wochen war Infineon eine der großen Profiteure der Erholung an den Aktienmärkten. Die Aktie kletterte bis Freitag auf 21,78 EUR und nährte sich damit dem Abwärtstrend seit Juni 2018 bei aktuell ca. 22,59 EUR deutlich an.

Direkt oder über Umweg?

Die Aktie ist also in den letzten Wochen sehr stark gelaufen. Daher dürfte es schwer werden, den Abwärtstrend seit Juni 2018 im ersten Anlauf zu überwinden. In diesem Bereich muss also mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Dabei wäre ein Rücksetzer in den Bereich der beiden EMAs 50 und 200 bei aktuell 18,05 bzw. 18,00 EUR denkbar. Die Aufwärtsbewegung seit Mitte März wäre damit noch immer intakt. Somit könnte von dort aus ein neuer Anlauf an den Abwärtstrend starten.

Sollte der Ausbruch über den Abwärtstrend aber schon im ersten Anlauf gelingen, dann wären Gewinne in Richtung 25,76 EUR möglich.

Infineon-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)