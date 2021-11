Insider - Bundesregierung erklärt Südafrika zum Virusvariantengebiet

Berlin (Reuters) - Deutschland wird Reuters-Informationen zufolge Südafrika und eventuell weitere Nachbarländer am Freitag zum Virusvariantengebiet erklären.

Die Regelung soll nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Gesundheitsministerium in der Nacht in Kraft treten. Grund ist eine in Südafrika aufgetretene neue Corona-Virus-Variante. Fluggesellschaften dürfen dann nur noch Deutsche nach Deutschland zurückbefördern. Auch Geimpfte müssen dann nach ihrer Einreise 14 Tage in Quarantäne.

"Wir waren, sind und bleiben bei der Einreise vorsichtig", betonte Gesundheitsminister Jens Spahn. "Diese neu entdeckte Variante besorgt uns. Daher handeln wir hier pro-aktiv und frühzeitig. Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht."