Interview mit Kristian Volaric, Flatex

Der Dax hat den Monat März mit einem Minus von 0,3% abgeschlossen. Man hätte mit deutlicheren Verlusten rechnen können, wenn man bedenkt, dass am 24. Februar der Angriffskrieg in der Ukraine begann. Die Verluste hat der Leitindex nahezu ausgebügelt. Wie es weitergeht und welche charttechnischen Marken es jetzt zu beachten gilt, erfahren Sie in dieser Sendung mit Kristian Volaric von Flatex und DerAktionärTV-Moderatorin Johanna Krämer.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000FTG1111