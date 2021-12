In unserer letzten Iota Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, ob der Kurs nach dem Crash weiterfallen wird oder von nun an ansteigen könnte. Daraufhin kamen wir auf den Entschluss, dass der Kurs eine Doppelboden-Formation gebildet hatte. Gleichzeitig hat der Kurs in den nächsten Tagen, nach dem Artikel, eine Unterstützung bei dem Level des Doppelbodens gebildet (+/- $1,02). Seit einigen Tagen steigt der Kurs stärker an. Doch wie weit könnte der Kurs noch...

The post Iota Kurs Prognose – Kurs steigt um 45% an! Wo ist das Ende? appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen