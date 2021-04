Iran - Können Uran-Anreicherung auf 60 Prozent wieder rückgängig machen

Dubai (Reuters) - Der Iran signalisiert Bereitschaft, die umstrittene Anreicherung von Uran auf 60 Prozent im Falle einer Aufhebung von US-Sanktionen wieder zu drosseln.

"Der Beginn einer 60-prozentigen Anreicherung in (der Atomanlage) Natans war eine Demonstration unserer technischen Fähigkeit, auf terroristische Sabotage in diesen Einrichtungen zu reagieren", sagte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei am Dienstag vor Journalisten in Teheran. Der Schritt könne aber rasch wieder bis auf das in dem Atomabkommen von 2015 vereinbarte niedrigere Anreicherungsniveau zurückgenommen werden. Voraussetzung sei, dass auch die anderen Vertragspartner sich an ihre Verpflichtungen hielten.

In Natans hatte sich nach Angaben des Iran eine Explosion ereignet, für die das Land den Erzfeind Israel verantwortlich machte. Wenig später begann die Islamische Republik nach eigenen Angaben damit, die Urananreicherung zu erhöhen. Israel hat sich zu dem Vorfall offiziell nicht geäußert.

Die Anreicherung fiel mitten in die in Wien laufenden Gespräche zur Rettung des Atomabkommens, das eine Anreicherung von maximal 3,67 Prozent vorsieht. Der Pakt steht auf der Kippe, seit die USA ihn 2018 während der Präsidentschaft von Donald Trump einseitig aufgekündigt hatten, Sanktionen wieder einsetzten und der Iran im Gegenzug damit begann, seine Verpflichtungen schrittweise zurückzuschrauben. Trumps Nachfolger Joe Biden hat Interesse an einem Wiedereinstieg signalisiert, erwartet dafür jedoch ein Entgegenkommen des Iran. Am Montag war von Fortschritten bei den Wiener Gesprächen die Rede.