Irische Wirtschaft wächst wieder

Dublin (Reuters) - Irland hat sich mit einem Rekordwachstum im dritten Quartal aus der Corona-Rezession befreit.

Das Bruttoinlandsprodukt kletterte von Juli bis September um 11,1 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte. Zudem fiel das Minus im Frühjahr mit 3,2 Prozent nur knapp halb so stark aus wie zunächst ermittelt. Der Bereich Handel, Transport, Hotel- und Gastgewerbe legte in den Sommermonaten um 46,9 Prozent zu - hier hatte es zuvor auch die stärksten Einbrüche gegeben. Die von multinationalen Unternehmen dominierte Industrie wuchs um 4,6 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2020 sagt das Finanzministerium einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 3,5 Prozent voraus. Wegen steigender Corona-Infektionen hatte die Regierung vom 21. Oktober bis 1. Dezember einen teilweisen Lockdown verhängt.