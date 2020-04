IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn gibt positive vorläufige wirtschaftliche Einschätzung für Homestake Ridge Goldlagerstätte ab

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc. : Auryn gibt positive vorläufige wirtschaftliche Einschätzung für Homestake Ridge Goldlagerstätte ab

108 Mio. USD NPV5% mit IRR von 23,6% bei 1.350 US$/Unze Gold; 670 USD/Unze Gold AISC All-in sustaining cost ("AISC") ist eine Non-GAAP-Maßnahme. Das Unternehmen hat den AISC auf der Grundlage der Betriebskosten (Tabelle 3) berechnet und ihn dann gemäß den Richtlinien des World Gold Council angepasst.

173 Mio. USD NPV5% mit einem IRR von 32% bei 1.620 US$/Unze Gold

88 Millionen US-Dollar Investitionen für Produktionsstart

Vancouver, Kanada - 15. April 2020 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-getting-environmental-permits-to-start-drill-campaign-on-sombrero-soon/ ) freut sich, positive Ergebnisse einer unabhängigen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) und eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein zu 100 % unternehmenseigenes 7.500 Hektar großes Goldprojekt Homestake Ridge bekannt zu geben, das sich im produktiven Goldgürtel Iskut-Stewart-Kisault im Nordwesten von British Columbia, Kanada, befindet (Abbildung 1). Die PEA demonstriert das Potenzial des Projekts, sich zu einer hochgradigen, kleinflächigen Untertage-Goldmine mit positiver Wirtschaftlichkeit zu entwickeln, die sowohl aufgrund eines steigenden Goldpreises als auch einer voraussichtlichen Erweiterung Aufwärtspotenzial aufweist. Die PEA-Präsentation kann durch Klicken hier angesehen werden, und eine Visualisierung des Life Of Mine (LOM)-Modells kann hier eingesehen werden.

Ivan Bebek, Geschäftsführender Chairman und Direktor sagte:

"Dies ist ein früher Blick auf den aktuellen Wert des hochgradigen Goldprojekts Homestake Ridge, das eine hochprofitable Lagerstätte mit einem niedrigen Investitionsvolumen in einer etablierten Bergbauregion darstellt und was wichtig ist, es ist offen für eine beträchtliche Erweiterung.

"Wir haben in unserer Studie einen konservativen Ansatz gewählt, um die Belastbarkeit des Projekts bei einem Goldpreis von 1.350 USD zu sehen, was einen IRR von 23,6 % ergibt. Bei einem Goldpreis von 1.620 USD ergibt das Projekt jedoch einen IRR von 32 % und einen Kapitalwert von über 173 Millionen USD.

"Das Goldprojekt Homestake Ridge ist ein wertvoller Teil unseres Portfolios, das auch mehrere erstklassige Explorationsmöglichkeiten umfasst, wie Sombrero und Curibaya im Süden Perus und Committee Bay im Norden Kanadas. Wir freuen uns sehr darauf, unser Portfolio voranzubringen, da wir weiterhin steigende Metallpreise sehen".

PEA-Zusammenfassung:

Basisfall: $1.350/Unze Gold, $12/Unze Silber,

$3,00/Pfund

Kupfer

, $1,00/Pfund Blei und ein Wechselkurs von 0,70 (US$/C

$)

Nettogegenwartswert (NPV 5%) 108 Millionen US-Dol

nach Steuern und lar

Bergbauabgaben

Interner Ertragssatz (IRR) nach 23.6%

Steuern

Kapitalkosten vor der Produktion 88 Millionen

US-Dollar

Rückzahlungszeitraum nach Steuern36 Monate

All in sustaining costs (AISC) pr670 US-DOLLAR

o

Unze

Gold

PEA-Lebensdauer (LOM) 13 Jahre

LOM-Metallproduktion 590.040 Unzen AuEq

Goldäquivalent Unzen

LOM Durchschnittliche verdünnte 6,42g/t AuÄq

Kopfqualität

Jahresproduktion im Spitzenjahr 88.660 Unzen Auäq

(drittes

Jahr)

Durchschnittliche LOM Produktion 45.400 Unzen Auäq

LOM mineralisiertes Material 3,4 Millionen Tonnen

abgebaut

Bergbau Szenario Tonnen pro Tag 900 Tonnen

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die PEA insofern vorläufiger Natur ist, als sie abgeleitete Mineralressourcen enthält, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, als dass die wirtschaftlichen Überlegungen auf sie angewandt werden könnten, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu charakterisieren, und es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit nachgewiesen.

Die PEA wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 ("NI 43-101") von MineFill Services Inc. aus Seattle, WA, zusammen mit anderen Mitwirkenden einschließlich Roscoe Postle Associates Inc. (RPA), jetzt Teil von SLR Consulting Ltd. (SLR), (QP für aktualisierte Mineralressourcenschätzung) und One-Eighty Consulting Group (Umwelt-, Genehmigungs- und Sozialfragen). Das Unternehmen plant, die PEA gemäß NI 43-101 innerhalb von 45 Tagen auf SEDAR unter www.sedar.com einzureichen.

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung:

Die PEA basiert auf einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die intern von Auryn erstellt und von RPA anhand von Blockmodellen, die auf neue geologische Drahtgitter beschränkt sind, geprüft wurde. Die Gehalte für Gold, Silber, Blei, Arsen und Antimon wurden unter Verwendung der Inverse Distance (ID3)-Gewichtung geschätzt. Mit der Software Leapfrog Geo Edge wurden zwei Blockmodelle erstellt: eines für die Lagerstätten Homestake Main und Silver und das andere für das South Reef.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde unter Verwendung eines überarbeiteten geologischen Modells entwickelt, das auf einer vollständigen Neuaufzeichnung der Lagerstätten basiert und die Geometrie der Brekzienkörper und Aderanordnungen definiert, die sowohl seitlich als auch vertikal innerhalb der Lagerstätten erfolgreich verfolgt wurden. Diese sich daraus ergebenden Geometrien lieferten zusätzliche Sicherheit bei der Nachverfolgung hochgradiger Mineralisierungen innerhalb der Lagerstätten. Die Ressource bleibt offen für eine Erweiterung in der Tiefe und entlang des Streichs (Abbildung 2). Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung zeigt höhere Gehalte mit einem Rückgang der Tonnen im Vergleich zur vorherigen Ressourcenschätzung vom 1. September 2017 (detailliert in einem technischen Bericht gemäß Canadian National Instrument 43-101 vom 29. September 2017 in der Fassung vom 23. Oktober 2017, der auf SEDAR veröffentlicht wurde) mit einem insgesamt weitgehend unveränderten Metallgehalt. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für 2019 ist in Tabelle 1.1 unten zusammengefasst:

Tabelle 1.1 Mineralressourcen nach Zonen - Datum des Inkrafttretens: 31. Dezember 2019

Durchschnittsnote Metallgehalt

KlassifikZoneTonnagGold SilbeKupfeBlei%Gold-SilbeKupfeBlei

ation e g/t r/t r Unzenr r Mio.

Mio. M Pfund

Mt Unzeio. P

n fund

AngezeigtHM 0.736 7.02 74.8 0.18 0.077165,91.8 2.87 1.25

93

Gesamt An 0.736 7.02 74.8 0.18 0.077165,91.8 2.87 1.25

ge 93

zeigt

GeschlussHM 1.747 6.33 35.9 0.35 0.107355,52.0 13.324.14

folgert 53

HS 3.354 3.13 146.00.03 0.178337,015.7 2.19 13.20

13

SR 0.445 8.68 4.9 0.04 0.001124,10.1 0.36 0.00

5

3

Insgesamt 5.545 4.58 100.00.13 0.142816,717.8 15.8717.34

19

Geschluss

folgert

Anmerkungen:

1. Die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven vom 10. Mai 2014 (CIM (2014)-Definitionen), die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden, wurden bei der Mineralressourcenschätzung befolgt.

2. Die Mineralressourcen werden auf einen Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Auäq geschätzt.

3. Die AuEq-Werte wurden unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von US$ 1.300 pro Unze, eines Silberpreises von US$ 20 pro Unze und eines Kupferpreises von US$ 2,5 pro Pfund sowie eines Wechselkurses von US$/C$ 1,20 berechnet. Die Auäq-Berechnung umfasste Rückstellungen für metallurgische Rückgewinnungen, Behandlungskosten, Raffinierungskosten und Transport.

4. Die Schüttdichte liegt je nach Bereich zwischen 2,69 t/m3 und 3,03 t/m3.

5. Aufgrund von Rundungen können bei den Summen Divergenzen auftreten.

6. Die qualifizierte Person, die für diese Mineralressourcenschätzung verantwortlich ist, ist Philip A. Geusebroek, P. Geo., RPA.

Die Empfindlichkeit der Mineralressource für den Cutoff-Gehalt ist in Tabelle 1.2 unten dargestellt.

Tabelle 1.2 Empfindlichkeit der Mineralressourcen nach Cutoff-Gehalt

Durchschnittsnote Metallgehalt

GrenzweTonnageMGold SilbeKupferBlei%GoldunzeSilbeKupfeBlei

rt t g/t r % n r r Mio.

g/t Au g/t Mio. Pfund

ä Mio.

q UnzenPfund

Gesamt Angezeigt

5.0 0.372 10.99131.30.20 0.120131,463 1.6 1.7 0.99

4.0 0.465 9.57 111.20.20 0.105142,911 1.7 2.0 1.07

3.0 0.592 8.18 90.5 0.19 0.090155,730 1.7 2.5 1.18

2.0 0.736 7.02 74.8 0.18 0.077165,993 1.8 2.9 1.25

1.0 0.862 6.19 65.2 0.17 0.069171,441 1.8 3.1 1.32

Insgesamt Geschlussfolgert

5.0 2.158 8.25 145.70.21 0.216572,444 10.1 9.8 10.26

4.0 2.972 6.78 133.40.18 0.189648,212 12.8 11.9 12.36

3.0 4.136 5.52 118.60.15 0.163734,275 15.8 14.0 14.84

2.0 5.545 4.58 100.00.13 0.142816,719 17.8 15.9 17.34

1.0 6.448 4.09 90.9 0.12 0.127847,996 18.9 17.0 18.07

PEA-Projektübersicht:

Bis heute wurde das Projekt mit mehr als 275 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von über 90.000 Metern untersucht. Zusätzlich zu den drei bekannten Mineralisierungszonen müssen noch mehrere Explorationsziele erprobt werden. Die PEA sieht einen Untertagebetrieb mit 900 Tonnen pro Tag vor, der sich über eine 13-jährige Lebensdauer der Mine erstreckt und auf einem Minenplan basiert, der einen Goldpreis von 1.300 US$/Unze zugrunde legt. Der Abbau würde zunächst in der größeren Homestake Main-Zone beginnen, gefolgt von der Homestake Silver-Zone um das sechste Jahr und schließlich der South Reef-Zone. Das Material würde in einer herkömmlichen Brech-, Mahl- und Flotationsanlage behandelt, um ein Kupferkonzentrat, ein Blei/Zink-Konzentrat und schließlich Au-Ag-Dore aus der Zyanidlaugung von Mahlgut-Tailings herzustellen.

Bergbau und Verarbeitung:

Der Minenplan und der Produktionsplan wurden in der Deswik Mine Stope Optimizer Software (MSO) entwickelt. Die Hauptabbaumethode in den MSO-Läufen war der überhandnahe Langloch-Rückzugabbau auf 20-Meter-Subniveauintervallen. Die minimale Abbaubreite betrug 2,5 Meter und es wurde ein Abbau-Cutoff-Gehalt von 3,5 g/t AuEq zur Entwicklung der Stope Wireframes verwendet. Ein ELOS (äquivalenter linearer Überbruch) von 0,25 Metern wurde an der Hänge- und Fußwand hinzugefügt, um der Verdünnung Rechnung zu tragen.

Die Verarbeitung der Homestake Ridge-Mineralisierung wird durch den Unterschied in den Metallgehalten der drei in die Studie einbezogenen Lagerstätten bestimmt. Angesichts der Tatsache, dass 97% des Metallwerts aus Gold und Silber besteht, wird die Realisierung des Wertes der Homestake Ridge-Lagerstätten von der Gewinnung von Edelmetallen abhängen. Auf der Grundlage der jüngsten metallurgischen Testarbeiten scheint der optimale Verarbeitungsstrom eher in der kampagnenartigen Verarbeitung der einzelnen Lagerstätten nacheinander als in der Mischung zu bestehen. Das Flussbild besteht also aus einer anfänglich rauheren Flotation zur Herstellung eines Basismetallkonzentrats, gefolgt von einer Sekundärflotation zur Herstellung eines Pyritkonzentrats. Das Pyritkonzentrat wird dann wieder gemahlen und einer Zyanidlaugung unterzogen, um das verbleibende Gold und Silber in gröberen Tailings zu gewinnen.

Die Homestake Main-Mineralisierung würde zuerst verarbeitet werden, um ein goldhaltiges Kupferkonzentrat zu produzieren, dann Homestake Silver, um ein silberhaltiges Blei/Zink-Konzentrat zu produzieren und schließlich South Reef, um ein Goldkonzentrat zu produzieren. Die metallurgischen Ausbeuten werden auf 86% für Gold, 74% für Silber, 70% für Kupfer und 66% für Blei geschätzt.

Kapital- und Betriebskosten:

Das Vorproduktionskapital wird auf 88 Mio. USD (126 Mio. CAD$) geschätzt, wobei 86 Mio. USD (123 Mio. CAD$) auf nachhaltiges Kapital entfallen, bei dem es sich in erster Linie um die kapitalisierte Entwicklung Untertage handelt. Die PEA basiert auf eigentümergeführter Ausrüstung und Arbeitskraft. Auf alle direkten Kosten wurde ein Sicherheitszuschlag von 15% angewandt. Einzelheiten zum Vorproduktions- und Betriebskapital sind in Tabelle 2 unten aufgeführt:

Tabelle 2: Zusammenfassung der Kapitalkosten

Ausgaben Anfänglich Unterstützende

(US$M) Maßnahmen

(US$M)

Bergbau-Ausrüstung $3.0 $2.1

Mobile Oberflächenausrüstung $3.5 $2.5

Kapitalisierte untertägige En $66.4

twicklung

Tailings $8.4

Standortentwicklung - $6.3

Straßen,

Flughafen

Camp-Einrichtungen $3.2

Standort Infrastruktur $3.5

Stromversorgung $8.4

Verarbeitungsanlage $26.2

Zugangsausbau - $2.1

Schiffsanlegestellen und

Straßen

EPCM-Kosten - 15% der $8.7

Direktiven

Eigentümerkosten - 10% der $5.8

Direktoren

Rückgewinnung - Rückstände $3.5

Schließung $3.5

Wasseraufbereitung $1.4

Umweltgenehmigungen/Grunddate$0.6

n

Rückbau Lebensende ($3.5)

Die Betriebskosten wurden aus den Stückkosten für Projekte ähnlicher Größenordnung in Kanada entwickelt und zu einem Wechselkurs von 0,70 (US$/C$) in USD umgerechnet. Eine Zusammenfassung der Betriebskosten ist in Tabelle 3 unten dargestellt.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Betriebskosten

Bereich Kosten pro EinGrubenleben (

heit US$)

(US$)

Bergbau ($/t abgebaut) $63.50 182,9 Million

en

Dollar

Verarbeitung ($/t $21.00 71,9

gefräst) Millionen

Dollar

Allgemeines und $14.00 48,0 Millione

Verwaltung n

($/t) Dollar

Umwelt/Wasseraufbereitu$0.82 2,8

ng Millionen

Dollar

Gemeinschaft/Soziales $0.17 0,6 Millionen

Dollar

Gesamtbetriebskosten $89.39 306,2 Million

($/t en

gefräst) Dollar

Projektökonomie und Sensitivitätsanalysen:

Die folgenden Tabellen veranschaulichen die Wirtschaftlichkeit des PEA-Projekts und die Empfindlichkeit des Projekts gegenüber Veränderungen der Basismetallpreise, Betriebskosten und Kapitalkosten. Wie bei Edelmetallprojekten üblich, reagiert das Projekt am empfindlichsten auf die Metallpreise, gefolgt von den Betriebskosten und Anfangskapitalkosten.

Tabelle 4: Projektwirtschaft bei $1.350 Gold

NPV bei 0KapitalweKapitalweIRR Rückzahlu

% rt rt ng

(US$M) (Monate)

bei 5% (Ubei 7% (U

S$M) S$M)

Vor $278 $170 $140 30.1% 26

Steuern

Nach $184 $108 $87 23.6% 36

Steuern

Tabelle 5: Metallpreis-Sensitivität - Nachsteuer

GoldpreiSilberprNPV bei KapitalwIRR Rückzahlu

s eis 0% ert ng

(US$/Un (US$/Un (US$M) (Monate)

ze ze bei 5% (

) ) US$M)

40% $1,890 $16.80 $373 $239 39.4%31

30% $1,755 $15.60 $326 $206 35.8%32

20% $1,620 $14.40 $278 $173 32.0%33

10% $1,485 $13.20 $231 $141 28.0%34

Basisf$1,350 $12.00 $184 $108 23.6%36

all

-10% $1,215 $10.80 $137 $75 18.8%40

-20% $1,080 $9.60 $90 $42 13.2%46

-30% $945 $8.40 $39 $6 6.4% 75

Tabelle 6: Empfindlichkeit der Betriebskosten - Nachsteuer

NPV bei 0%KapitalwerIRR Rückzahlun

(US$M) t g

(Monate)

bei 5% (US

$M)

20% $145 $82 20.1% 39

10% $165 $95 21.9% 38

Basisfall $184 $108 23.6% 36

-10% $203 $121 25.3% 35

-20% $223 $134 26.9% 35

Tabelle 7: Kapitalkostensensitivität - nach Steuern

NPV bei 0%KapitalwerIRR Rückzahlun

(US$M) t g

(Monate)

bei 5% (US

$M)

20% $149 $79 17.1% 43

10% $167 $93 20.1% 40

Basisfall $184 $108 23.6% 36

-10% $201 $128 27.7% 34

-20% $219 $137 32.5% 33

Beziehungen zwischen indigenen Völkern und Gemeinschaften:

Das Streben nach umweltverträglicher und sozial verantwortlicher Mineralienerschließung leitet alle Aktivitäten von Auryn, da das Unternehmen die umfassenden gesellschaftlichen Vorteile versteht, die ein verantwortungsvoller Bergbau mit sich bringen kann, sowie die Risiken, die durch die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungspraktiken bewältigt werden müssen. Auryn ist bestrebt, bei all seinen Projekten die höchsten Standards des Umweltschutzes und des gesellschaftlichen Engagements einzuhalten.

Auryn betrachtet Nachhaltigkeit als das Streben nach drei sich gegenseitig verstärkenden Säulen: Schutz der Umwelt und des kulturellen Erbes, soziale und gemeinschaftliche Entwicklung sowie Wirtschaftswachstum und Chancen. Das Unternehmen bewertet die ökologischen, sozialen und finanziellen Vorteile und Risiken aller seiner Geschäftsentscheidungen und ist überzeugt, dass diese Verpflichtung zur Nachhaltigkeit sowohl für die lokalen Gemeinden als auch für die Aktionäre Wert und Nutzen schafft.

Auryn räumt der Schaffung von für beide Seiten vorteilhaften, langfristigen Partnerschaften mit den Gemeinschaften und Ländern, in denen es tätig ist, sowie mit seinen Aktionären Vorrang ein, wobei es deren Interessen wie seine eigenen respektiert. Auf Gemeindeebene bemüht sich das Unternehmen um den Aufbau konstruktiver Partnerschaften, um lokale Prioritäten und Interessen anzusprechen und dazu beizutragen und sicherzustellen, dass die Menschen vor Ort sowohl sozial als auch wirtschaftlich von seinen Aktivitäten profitieren.

Auryn hat seit Januar 2017 ein frühes und kontinuierliches Engagement in Bezug auf das Goldprojekt Homestake Ridge übernommen. Zu den Zielen des Engagements gehört es, indigene Gruppen, Bewohner der umliegenden Gemeinden und andere regionale Interessengruppen mit Unternehmens- und projektbezogenen Informationen, Einzelheiten zu Arbeitsprogrammen und anderen Aktivitäten vor Ort, Projektaktualisierungen und Gelegenheiten für Feedback und lokale Beteiligung am Homestake Ridge-Projekt zu versorgen.

Auryn's Ansatz für das Engagement von Indigenen und Interessengruppen bietet Chancen und Vorteile durch:

- die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsprogrammen

- Vertragsabschlussmöglichkeiten

- Kapazitätsfinanzierung für das Engagement der Indigenen

- Sponsoring von Gemeindeveranstaltungen

Mitglieder lokaler indigener Gruppen machen etwa 40% des Projektteams von Auryn's Homestake Ridge aus. Zwei unserer Hauptauftragnehmer sind lokale Unternehmen in indigenem Besitz. Auryn und die Regierung von Nisga'a Lisims schlossen im Januar 2020 eine Geheimhaltungsvereinbarung. Die Parteien freuen sich auf eine partnerschaftliche Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt und dem Wunsch nach wirtschaftlichem Wohlstand beruht, der durch eine verantwortungsvolle Entwicklung der natürlichen Ressourcen in British-Columbia erzeugt wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51528/AUG_NewsRelease_AurynDeliversPositivePreliminaryEconomicAssessment DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Veranschaulicht die allgemeine Lage und den Zugang zur Infrastruktur des Homestake Ridge-Projekts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51528/AUG_NewsRelease_AurynDeliversPositivePreliminaryEconomicAssessment DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Veranschaulicht einen langen Abschnitt der Homestake Main- und Homestake Silver-Lagerstätten, der zeigt, dass die Lagerstätten in der Tiefe und entlang des Streichens offen sind.

QUALIFIZIERTE PERSON:

Die vorstehenden technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen des National Instrument 43-101 (Standards for Disclosure for Minerals Projects) erstellt und im Namen des Unternehmens von Dr. David Stone, P.Eng., einer qualifizierten Person, geprüft.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Geschäftsführender Chairman und Direktor

Für weitere Informationen über Auryn Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Leiterin Unternehmenskommunikation, unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technologieorientiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, weltweit bedeutende Edel- und Grundmetallvorkommen zu finden und voranzubringen. Das Unternehmen verfolgt beim Erwerb von Vermögenswerten einen Portfolio-Ansatz und verfügt über sechs Projekte, darunter zwei Vorzeigeprojekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Interessengruppen und lokalen Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. Auryn führt sich selbst nach den höchsten Standards der Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche warnende Sprache und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen vorausblickende Informationen oder vorausblickende Aussagen im Sinne der kanadischen oder US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar ("vorausblickende Aussagen"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind vorausblickende Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen, die vorausschauender Natur sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen, oder Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "glaubt", "schätzt", "erwägt", "beabsichtigt", "Ziele" oder negative Versionen davon und andere ähnliche Ausdrücke oder zukünftige oder bedingte Verben wie "kann", "wird", "sollte", "würde" und "könnte" enthalten. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über die wirtschaftlichen Analysen für das Goldprojekt Homestake Ridge und dessen Potenzial für eine Erschließung und Erweiterung, den voraussichtlichen IRR und NPV für das Projekt, Kapital- und Betriebskosten, Verarbeitungs- und Gewinnungsschätzungen und -strategien, vorgeschlagene Abbaumethoden und Erschließungspläne, Mineralressourcenschätzungen und Aussagen über die Erwartungen des Managements unter anderem hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung in Betracht gezogenen Angelegenheiten und Aktivitäten.

Solche vorausschauenden Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die, obwohl sie vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Zu den Annahmen, die das Unternehmen bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen getroffen hat und die sich als unrichtig erweisen können, gehören unter anderem: die oben und im technischen Bericht dargelegten spezifischen Annahmen; dass das Unternehmen in der Lage ist, das Grundstück in der im technischen Bericht beschriebenen Weise zu erschließen; dass das Unternehmen in der Lage ist, das Grundstück bis zur Machbarkeit voranzubringen; dass das Unternehmen, falls machbar, in der Lage ist, alle erforderlichen Genehmigungen zur Erschließung der Mine auf dem Grundstück zu erhalten; dass das Unternehmen in der Lage ist, die Beratungen mit den Ureinwohnern im Gebiet des Homestake Ridge-Goldprojekts abzuschließen; dass der Wechselkurs zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollars weiterhin dem aktuellen Niveau entspricht oder wie in dieser Pressemitteilung dargelegt; dass die Gold- und Silberpreise weiterhin den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die Preise für die wichtigsten Bergbaulieferungen, einschließlich Arbeitskosten und Verbrauchsmaterialien, weiterhin den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich Mineralressourcen, Mineralgehalten und Mineralgewinnung zutreffend sind; und dass es im aktuellen Steuer- und Regulierungsumfeld keine wesentlichen Abweichungen gibt. Viele Faktoren, bekannte und unbekannte, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit bergen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, gehören die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens, die Fähigkeit des Explorationsprogramms des Unternehmens, Mineralressourcen zu identifizieren und zu erweitern, betriebliche Risiken bei der Exploration und Erschließung von Gold und Silber, die Fähigkeit des Unternehmens, die PEA zu realisieren, Verzögerungen oder Änderungen der Pläne in Bezug auf Explorations- oder Erschließungsprojekte oder Investitionsausgaben, Ungewissheit hinsichtlich der Berechnung von Mineralressourcen, Änderungen der Rohstoff- und Strompreise, Änderungen der Zins- und Wechselkurse, die Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu halten, ungenaue geologische und metallurgische Annahmen (auch in Bezug auf die Größe), Gehalt und Förderbarkeit von Mineralressourcen), Änderungen der Erschließungs- oder Abbaupläne aufgrund von Änderungen logistischer, technischer oder anderer Faktoren, Rechtsmängeln, staatlichen Genehmigungen und Erlaubnissen, Kosteneskalation, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten, Umweltvorschriften, Betriebsgefahren und -risiken, Verzögerungen, Steuervorschriften, Wettbewerb, Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie die COVID-19-Pandemie und andere nicht versicherbare Risiken, Liquiditätsrisiko, Volatilität des Aktienkurses, Verwässerung und zukünftige Verkäufe von Stammaktien, Ansprüche der Ureinwohner und Beratung, Bedrohungen der Cybersicherheit, Klimawandel, Verzögerungen und andere Risiken, die in den Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei Canadian und U eingereicht wurden.US-Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsformular und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungseinreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapierbehörden, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, diskutiert werden. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für Investoren in den Vereinigten Staaten

Diese Pressemitteilung verwendet die Begriffe "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource", bei denen es sich um kanadische Bergbaubegriffe handelt, die gemäß dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), das sich auf die Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (das "CIM") bezieht - CIM-Definitionsnormen für Mineralressourcen und Mineralreserven ("CIM-Normen"), die vom CIM-Rat angenommen wurden, in ihrer geänderten Fassung definiert sind und offengelegt werden müssen. Diese Begriffe sind jedoch keine definierten Begriffe nach Industry Guide 7 ("Industry Guide 7") gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und durften bis vor kurzem nicht in Berichten und Registrierungserklärungen verwendet werden, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurden. Die SEC hat Änderungen an ihren Offenlegungsregeln angenommen, um die Offenlegungsanforderungen für Emittenten, deren Wertpapiere bei der SEC gemäß dem Börsengesetz registriert sind, zu modernisieren. Diese Änderungen traten am 25. Februar 2019 in Kraft (die "SEC-Modernisierungsregeln"), wobei sie für das erste Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, einzuhalten sind. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die historischen Offenlegungsanforderungen für Bergbauregistranten, die im SEC Industry Guide 7 enthalten waren.

Investoren aus den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass es Unterschiede in den Definitionen der SEC-Modernisierungsregeln und der CIM-Normen gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie, dass Mineralreserven oder Mineralressourcen, die das Unternehmen als "angezeigte Mineralressourcen" und "abgeleitete Mineralressourcen" gemäß NI 43-101 melden kann, die gleichen wären, wenn das Unternehmen die Reserve- oder Ressourcenschätzungen gemäß den Standards, die unter den SEC-Modernisierungsregeln angenommen wurden, erstellt hätte. US-Investoren werden auch darauf hingewiesen, dass die SEC zwar jetzt "angezeigte Mineralressourcen" und "abgeleitete Mineralressourcen" anerkennen wird, dass Investoren jedoch nicht davon ausgehen sollten, dass ein Teil oder die gesamte Mineralisierung in diesen Kategorien jemals in eine höhere Kategorie von Mineralressourcen oder in Mineralreserven umgewandelt wird. Eine Mineralisierung, die unter Verwendung dieser Begriffe beschrieben wird, ist hinsichtlich ihrer Existenz und Durchführbarkeit mit größerer Unsicherheit behaftet als eine Mineralisierung, die als Reserven charakterisiert wurde. Dementsprechend werden Investoren davor gewarnt, anzunehmen, dass "angezeigte Mineralressourcen" oder "abgeleitete Mineralressourcen", über die das Unternehmen berichtet, wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar sind oder sein werden. Darüber hinaus haben "abgeleitete Mineralressourcen" ein größeres Maß an Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und der Frage, ob sie legal oder wirtschaftlich abgebaut werden können. Daher werden US-Investoren auch davor gewarnt, anzunehmen, dass alle oder ein Teil der "abgeleiteten Mineralressourcen" existieren. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen können Schätzungen von "abgeleiteten Mineralressourcen" nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder andere wirtschaftliche Studien bilden, außer unter begrenzten Umständen, wo dies gemäß NI 43-101 zulässig ist. Darüber hinaus werden US-Investoren darauf hingewiesen, dass eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung weder eine Schätzung von "nachgewiesenen Mineralreserven" noch von "wahrscheinlichen Mineralreserven" unterstützen kann und dass auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens keine Machbarkeitsstudien durchgeführt wurden.

Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, die die Minerallagerstätten des Unternehmens beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Melde- und Offenlegungsanforderungen gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen unterliegen.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51528

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51528&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208W1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.